‘Met een homo kun je niet meer chillen’

Links en rechts klinkt soms een kleine gniffel. Dan weer is er stilte. In lokaal 1.07 van het Haagse Diamant College kijken puberende leerlingen met een mengeling van gêne en fascinatie naar de zoenende en vrijende jongeren op het digitale scherm. Terwijl in de gangen van hun school inspirerende teksten hangen van Nelson Mandela en Malala Yousafzai, vertelt een van hun leeftijdgenoten in de camera hoe hij eens tijdens het zoenen een meisje tegen haar zin onder haar kleren betastte. Dat had hij niet moeten doen, zegt hij er voor de zekerheid bij.

In het klaslokaal zitten enkel jongens. Ze krijgen les in seksueel grensoverschrijdend gedrag, van gastdocent Amer Mohabir van Centrum 1622. Deze Haagse organisatie ontwikkelt lespakketten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren te stimuleren. De schoolleiding vindt het belangrijk om de leerlingen ook dit soort lessen aan te bieden, zegt teamleider onderbouw Edward Boerkamp. “Wij zijn een vmbo-school met leerlingen uit diverse culturen, waarin niet altijd hetzelfde wordt gedacht over de verhouding tussen jongens en meisjes. Wij willen de kinderen bewust maken hoe je met elkaar omgaat, dat je niet over meisjes praat alsof ze hoertjes zijn.”

Meisjes

Dat lukt nog niet altijd even goed. Als Mohabir vraagt of een meisje in korte rok erom vraagt te worden aangeraakt, roept een van de jongens direct van wel. Om hem op andere gedachten te brengen, draait Mohabir de zaken om. “Stel jij zit ergens en er komt een meisje naar je toe. Je vindt haar niet knap en ze stinkt een beetje. Mag ze een arm om je heenslaan?”

De meeste jongens vinden de lessen waardevol. Voor later dan, zegt Sadjied Gafoer (13). “Deze dingen blijf ik me wel herinneren voor als ik een vriendin heb.” Kevin Pronk (13) beweert dat de jongens van zijn leeftijd eigenlijk al veel te veel over seks weten. “Sommigen gaan in de praktijk over grenzen heen. Ik besef nu beter dat meisjes soms bang zijn om die aan te geven. Tijdens deze lessen leren we signalen herkennen.”

Ouders bespreken dit onderwerp niet. Dan is het belangrijk dat we het op school doen. Edward Boerkamp, teamleider onderbouw

Volgens Mohabir bestaan er over dit onderwerp te weinig lespakketten voor jongens. “Veel educatie is op meisjes gericht, bijvoorbeeld om hun weerbaarheid te vergroten. Maar je moet deze gasten ook helpen. Op hun leeftijd maken ze een enorme ontwikkeling door, daar komt groepsdynamiek bij. Tijdens onze lessen mogen de jongens zeggen wat ze denken, het hoeft niet politiek correct te zijn. Daardoor kan ik met hen in gesprek gaan.”

Dat blijkt als het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Mohabir vraagt hoe de kinderen het zouden vinden als hun beste vriend uit de kast komt. De klas is verdeeld. De meesten zouden het accepteren, één jongen zegt duidelijk dat hij er niets van moet hebben. “Met zo iemand kun je toch niet meer chillen?” Boerkamp is blij met dit soort discussies op school. “Het resultaat van deze lessen is natuurlijk niet te meten, maar we hopen dat ze vervelende situaties voorkomen. Een deel van onze kinderen heeft thuis niet de rolmodellen die veel kinderen op bijvoorbeeld het vwo wel hebben. Ouders bespreken dit onderwerp niet. Dan is het belangrijk dat we het op school doen.”