‘Meghan wordt net zo opgejaagd als prinses Diana’

Zou er zoiets als een aandachts-gen bestaan? Zo ja, dan heeft de Britse hertogin Meghan het van vaderskant. Vader en dochter houden er allebei van in de schijnwerpers te staan. Alleen slaat talent vaak een generatie over, in dit geval in het nadeel van pa. Meghan wist als actrice al veler ogen op zich gericht, en nu ze getrouwd is met prins Harry zijn dat er nog veel meer. Vader Thomas, als technicus gedoemd tot een leven achter de schermen van Hollywood, lijkt de schade in te willen halen. Afgelopen week bereikte hij een voorlopig dieptepunt. Hij verkocht een handgeschreven brief van zijn dochter, vijf kantjes lang, aan de Britse tabloid Mail on Sunday.

In de brief, geschreven daags na het huwelijk met haar prins in mei, smeekt Meghan haar vader te stoppen met dit soort ‘communicatie via de media’ – Thomas heeft zich meermalen tegen betaling laten fotograferen en interviewen. Meghan schrijft: ‘Jouw gedrag heeft mijn hart in een miljoen stukjes gebroken. Je hebt mijn nummer. Bel me.’ Ze verwijt haar vader, die in Mexico woont, dat ze via de tabloids moest vernemen dat hij een hartaanval had gehad en daarom niet bij haar huwelijk kon zijn. ‘Ik heb je gesmeekt mijn hulp te aanvaarden, ik heb zelfs iemand naar je huis gestuurd. Maar jij koos ervoor om met de media te praten en niet met mij. Als je van me houdt, zoals je beweert in de pers, stop met liegen en stop met het exploiteren van mijn relatie.’

Waarom Thomas zo’n persoonlijk schrijven op straat gooit? Het is zijn reactie op een interview met de vijf beste vriendinnen van Meghan in het Amerikaanse tijdschrift People, een paar dagen eerder. De vrouwen, die anoniem geciteerd worden, vertellen hoezeer Meghan gebukt gaat onder de aanhoudende stroom van negatieve berichten die over haar verschijnen. ‘Ze mag niets terug zeggen. Zeker nu ze zwanger is, zou dat moeten stoppen’, zegt een van de vriendinnen. De anderen bezweren dat Meghan heus haar best heeft gedaan haar vader te betrekken in haar nieuwe leven, ook al had ze maar sporadisch contact met hem sinds de scheiding van haar ouders. Volgens pa Markle toont de brief die hij aan de pers gaf juist aan dat er met zijn dochter niet te praten valt.

Die vijf vriendinnen hadden overduidelijk toestemming van Meghan gekregen om te praten. Of de koninklijke familie op de hoogte was van deze actie, wordt betwijfeld. In elk geval heeft een en ander averechts uitgewerkt. Meghan mag dan een behoorlijke ervaring hebben met de schijnwerpers, tegen de sloophamer van de Britse roddelpers lijkt ze niet opgewassen. Want denk maar niet dat een krant als de Mail on Sunday het publiceren van zo’n persoonlijke brief pijnlijk genoeg vindt. Een dag later mocht een handschriftexpert concluderen dat Meghan ‘een berekenende, narcistische toneelspeelster is die op het punt staat de controle te verliezen’.

Steun is er ook. Acteur en vriend George Clooney waarschuwt dat Meghan wordt opgejaagd als prinses Diana. Glamourblad Hello is een actie begonnen om aardiger tegen Meghan te zijn, nadat de redactie werd ingeseind dat het koninklijk secretariaat overuren draait om hatelijke, seksistische en racistische berichten over Meghan op Twitter en Instagram te modereren. En gelukkig is er altijd nog Meghans moeder, Doria Ragland, die geen enkele hang naar aandacht heeft. Ze schijnt haar dochter veel te bezoeken. Maar dat is giswerk.

