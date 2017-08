'Meer academici nodig voor de klas'

De Akademie, zelfverklaard ‘geweten van de wetenschap’, maakt zich zorgen over het dalend aantal academici voor de hoogste klassen van het vwo, schrijven president José van Dijck en vicepresident Wim van Saarloos donderdag in een opiniestuk in Trouw.

“Onze leden zijn topwetenschappers. Ook zij willen uitdragen: leraar worden is een waardevol beroep”, licht Van Saarloos toe. “Wij vinden het voor de wetenschap, maar ook voor Nederland als kennisland, belangrijk om kritische burgers op te leiden.” Daarvoor zijn meer academisch opgeleide leraren nodig, zegt de KNAW. De universiteit is bij uitstek de plek waar aankomend leraren de vaardigheden en kennis opdoen om vwo’ers voor te bereiden op een studie.

In een ‘position paper’ dat de KNAW vandaag publiceert, wordt een aantal mogelijkheden genoemd om meer academici voor de klas te krijgen. Een van de voorstellen is om startende docenten meer vrijheid te geven om in twee jaar verschillende scholen uit te proberen, bijvoorbeeld met hulp van uitzendbureaus of detacheerders. Daar zijn scholen op dit moment niet altijd enthousiast over.

“We kennen in Nederland een enorme diversiteit aan scholen”, zegt Van Saarloos. “Ik pleit ervoor jonge leerkrachten meer kansen te geven om uit te zoeken waar ze passen. Zonder dat het als falen gezien wordt als je ergens niet blijkt te aarden.”

Daling

Het voortgezet onderwijs kent eerstegraads en tweedegraads docenten. Tweedegraads docenten hebben een hbo-diploma en mogen lesgeven op het vmbo, het mbo en in de onderbouw van havo en vwo. Eerstegraads docenten hebben een hbo-master of een wo-diploma en mogen ook lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Veel van de leraren die de komende tijd met pensioen gaan, hebben een universitair diploma, maar het aantal jongeren dat kiest voor een universitaire lerarenopleiding daalt. Daardoor zijn er de komende jaren minder academisch opgeleide eerstegraads docenten.

Ook de minister en de universiteiten willen meer academici voor de klas. In 2013 lanceerde universiteitenvereniging VSNU daarom een Lerarenagenda met plannen om meer studenten op te leiden voor het leraarschap. Sindsdien kunnen studenten op een aantal plekken sneller hun lesbevoegdheid halen en zijn universiteiten meer gaan samenwerken met middelbare scholen. Ondanks een piekje in 2014 verwacht het ministerie de komende jaren toch een daling van het aantal afgestudeerden van de universitaire lerarenopleidingen.

Wat zijn de verschillen tussen universitair en hbo-geschoolde docenten? Twee wiskundeleraren aan het woord. De één mét, de ander zonder bul.

Ruben Geluk (33) is Eerstegraads wiskundeleraar met een hbo-diploma

“In de manier van lesgeven merk ik niet echt verschil tussen leraren met een universitair diploma of leraren met een hbo-master. Het hbo is praktisch, de lerarenopleiding draait om de vraag hoe je lesgeeft. Maar ik zou niet durven zeggen of ik dat in het begin beter kon dan anderen. Mijn universitair opgeleide collega’s hebben meer ervaring dan ik, dus dat is niet te vergelijken. Ik kan me wel voorstellen dat zij vwo-leerlingen op sommige punten beter kunnen bedienen. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen wat leerlingen die naar de universiteit gaan te wachten staat. Maar er zijn ook vwo-leerlingen voor wie dat academische niet zo nodig hoeft. Zo een was ik er zelf ook. Hen kan ik juist goed helpen. Persoonlijk had ik in mijn opleiding wat dieper willen ingaan op de wiskunde. Laat ik het zo zeggen: ik vond dat gedeelte niet moeilijk. Dat vind ik weleens jammer, ik zou meer boven de stof willen staan. Een universitaire opleiding staat nog op mijn verlanglijstje.

Ruben Geluk © RV

Swier Garst (64) is Eerstegraads wiskundeleraar met een wo-diploma

“Als ik het heel scherp stel, geven universitair opgeleide leraren les vanuit het vak en leraren met een hbo-diploma meer vanuit de leerling. In mijn wiskundeopleiding lag de nadruk op de vakinhoud. Het was niet vanzelfsprekend dat ik leraar zou worden. Omdat ik een academische studie heb gedaan, heb ik veel van de wiskunde gezien. Mijn begrip van de stof gaat dieper dan bij collega’s zonder academische achtergrond. Daardoor geef ik anders les. Voor leerlingen is het goed om ook academisch opgeleide leraren te zien. Zij bereiden hen goed voor op de manier van denken aan de universiteit. Ik vind het goed dat de KNAW nu de nek uitsteekt. Ik ben groot voorstander van gemengde lerarenteams. Honderd procent academici voor de klas hoeft niet, maar we moeten niet op nul uitkomen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er straks helemaal geen wetenschappers rondlopen op scholen die zeggen voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs.”

Swier Garst © RV

Lees ook: Vijf redenen waarom leraren zo weinig aanzien hebben

Lees ook: 'We vertrouwen onze leerkrachten niet meer'