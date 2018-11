‘Mannenziekte’ van Bechterew wordt slecht herkend bij vrouwen

De gewrichtsziekte staat bekend als mannenziekte, maar komt vaker voor bij vrouwen dan gedacht. “Huisartsen zijn zich daar nog weinig bewust van.”

Dat heeft grote gevolgen. In haar praktijk ziet ze patiënten ‘die door een doolhof hebben gedwaald voordat de ziekte bij hen werd vastgesteld’. Zoals een vrouw die op haar vijfendertigste al helemaal kromgegroeid was. De eerste klachten had ze op haar veertiende, maar pas tien jaar later werd de diagnose gesteld.

Er moet meer bewustzijn komen voor de man-vrouw verschillen in de reumatologie Irene van der Horst-Bruinsma, reumatoloog

Gemiddeld wordt de ziekte bij vrouwen twee jaar later ontdekt dan bij mannen. “Zo worden er kansen gemist in de behandeling”, zegt hoog­leraar Van der Horst-Bruinsma. Hoe eerder je begint met een behandeling, hoe vroeger ontstekingen en mogelijke vergroeiingen in het bekkengebied worden geremd.

De klachten die vrouwen hebben verschillen van mannen met Bechterew, dat maakt vroege opsporing ­lastig. Waar de pijn bij mannen vooral in de rug zit, hebben vrouwen meer last van aanhechtingspijnen in de gewrichten. Ook ontwikkelen de ­ontstekingen in het bekkengebied zich bij vrouwen minder snel tot Bechterew – die diagnose wordt pas gesteld als er daadwerkelijk een vergroeiing is.

De medicatie voor deze ziekte, ontdekte Van der Horst-Bruinsma, slaat ook nog eens minder goed aan bij vrouwen dan bij mannen. Een verklaring daarvoor is dat vrouwen meer vetmassa hebben, waarin de ontstekingseiwitten worden geproduceerd. Daardoor hebben vrouwen mogelijk meer medicatie nodig.

Effecten van medicatie De komende jaren hoopt Van der Horst-Bruinsma in samenwerking het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen te onderzoeken hoe de effecten van medicatie bij reuma precies verschillen bij mannen en vrouwen. Ook heeft zij onlangs twee grote farmaceutische bedrijven bereid gevonden om aan haar onderzoek mee te werken. “Er moet meer bewustzijn komen voor de man-vrouw verschillen in de reumatologie”, zegt de hoogleraar. “Dat is ook voor mannen goed. Veel andere vormen van reuma komen veel bij vrouwen voor en worden weer juist bij mannen gemist.” De ziekte van Bechterew komt bij 1 op de 100 mensen voor.

