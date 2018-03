'Mag ik uitvaarten overslaan van verre ooms en tantes?'

Beste Beatrijs,

Mijn ouders komen beiden uit grote gezinnen met acht broers en zussen. Mijn schoonouders hebben er nog meer: de een zes en de ander dertien broers en zussen. Bijna allemaal met partner. Ze raken behoorlijk op leeftijd en de eerste drie zijn ons afgelopen jaar al ontvallen. Mijn ouders en vooral mijn schoonouders rekenen erop dat ik naar de begrafenis ga, meestal aan de andere kant van het land. Mijn baas geeft mij geen vrij voor begrafenissen van ooms en tantes. Is het onfatsoenlijk om uitvaarten over te slaan van tantes en ooms die ik in geen dertig jaar (en in sommige vallen: nooit) gesproken heb? Als ik overal heen zou gaan, kost me dat de komende jaren tientallen vakantiedagen, die ik liever in de zomer met mijn gezin op de camping in Frankrijk doorbreng dan op een uitvaart in Groningen of Brabant.

Te veel ooms en tantes