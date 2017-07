'Mag ik mensen weigeren om naast me te zitten?'

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Om uit te blazen van een drukke werkweek ging ik koffiedrinken op een terras. Het was vol en ik zat alleen aan een tafeltje in de zon. Mijn rust werd verstoord door een druk pratende moeder en haar puberdochter. Zij vroegen mij of ze aan mijn tafel mochten plaatsnemen. Mijn antwoord luidde: ‘Liever niet’, waarop het tweetal teleurgesteld wegliep. Ik vind dat ik in mijn recht stond, want daar betaal ik tenslotte voor. Heb ik gelijk?

Een tafel delen

Nota bene: dit is specifieke terras- en café-eti­quet­te

Beste Een tafel delen,

Het spijt me, maar u had geen gelijk. U hebt geen recht op een privétafel en u betaalt ook niet voor de drie lege stoelen op dat volle terras. U betaalt voor een consumptie en een zitplaats, en als het druk is op het terras (alle tafels bezet) is het goed gebruik dat nieuwkomers de lege stoelen mogen bezetten en aanschuiven bij een tafel met een of twee mensen. Degene die er al zit (u in dit geval) heeft evenveel of even weinig last van het gesprek dat aan uw eigen tafel wordt gevoerd als van het gesprek aan de tafel er vlak naast. Nota bene: dit is specifieke terras- en café-etiquette. In een restaurant, waar u een maaltijd gebruikt, hebt u wel recht op een tafel voor uzelf.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.