'Mag ik eisen dat mijn gastheer andere muziek op zet?'

Een vriend van mij vindt het niks dat ik mijn afkeur uitspreek over zijn muziekkeus, als ik bij hem op bezoek ben. Het gaat om jazz of militaire marsmuziek of een snel wisselende shuffle van diverse muziek. Jazz is nog tot daaraan toe. Maar het is me een gruwel om, al is het maar voor even, naar marsmuziek te moeten luisteren. Ook muziek in shuffle-vorm vind ik vervelend. Ik word er naar van, als het zo snel en willekeurig wisselt. Ik heb een brede smaak, van Vivaldi tot Abba en van Gregoriaans tot Stockhausen, dus het punt is niet dat ik niets leuk vind. Maar zo’n chaotische shuffle gaat van de hak op de tak, terwijl ik liever even in een bepaalde sfeer vertoef.

Lees verder na de advertentie

Ik heb zelf de gewoonte gasten naar hun muziekvoorkeur te vragen. En als ze zeggen ‘maakt niet uit’, informeer ik meestal later of het oké is. Ik vind dit wel zo gastvrij. Mijn vriend zegt dat ik me een slechte gast betoon als ik eisen stel aan zijn muziek. Wat vindt u?

Wie bepaalt de muziek?