‘Mag iedereen mij vragen hoeveel ik als zzp’er verdien?’

Al een aantal jaren ben ik freelancer in de creatieve industrie. Ik krijg vaak de vraag ‘Kun je daar nou van leven?’ of soms rechtstreeks: ‘Hoe staat het met de verdiensten?’ zowel van vage kennissen als van familieleden. Ik heb de indruk dat de vrager vooral nieuwsgierig is naar hoe (slecht) ik er financieel voor sta. Kennelijk denkt men recht te hebben op deze informatie.

Beste Schuift het nog wat,

Freelancers krijgen altijd met deze vraag te maken. Dat komt doordat een zelfstandige professional in de creatieve sector met Vincent van Gogh wordt geassocieerd, van wie bekend is dat hij slecht kon rondkomen. De associatie heeft ook wel enige grond. Uitgezonderd de enkeling die naam heeft gemaakt, zijn kunstenaars en mensen in creatieve beroepen doorgaans niet verzekerd van regelmatige inkomsten en moeten ze vaak sappelen.

Dat neemt niet weg dat rechtstreeks vragen naar iemands financiële omstandigheden of inkomen altijd ongepast is. Natuurlijk hoeft u daar geen antwoord op te geven! U kunt vraagstellers beleefd afhouden, dan wel simpel met een kluitje in het riet sturen. Vraagt iemand of u kunt leven van uw werk, zegt u: ‘Ja, hoor, het gaat best.’

Vragen ze hoe het met de verdiensten staat, zegt u luchtig: ‘O, prima hoor, niks te klagen.’ Vragen ze naar details, houdt u dat af: ‘Het is wisselend, de ene maand meer, de andere maand minder.’ Dringt men verder aan, zegt u: ‘Dank voor je belangstelling, maar ik heb mijn financiële boekhouding niet exact in mijn hoofd. Zal ik je een spreadsheet sturen?’ Dan houden ze er wel over op.