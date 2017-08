'Liefdesverdriet op zijn Hollands in de Summer of love, ik weet er alles van'

Scheveningen 1970 Lees verder na de advertentie Op 10 juni 1970 ontmoeten wij elkaar op het Scheveningse strand. Liefde op het eerste gezicht. Enkele dagen later verschijnt Gerard Fieret met camera aan de rand van de boulevard: klik. Hij nodigt ons uit voor een fotosessie bij hem thuis, een muffe donkere kelder, het stinkt naar gekookte vis voor zijn kat. Onder het genot van thee met een koekje maakte hij foto’s van vooral mijn benen met aan mijn voeten hoge hakken die hij in een doos in zijn atelier bewaart. Hij ontwikkelt en drukt de foto’s af waar wij bij zijn, de negatieven komen op een berg in de hoek terecht. Jaren later signeert hij bij ons thuis de foto’s.

Nel (en Chris) Dulfer, 47 zomers later. Rijswijk, ZH.

Simmer fan Leafde yn 1945 Met vreugde herinner ik mij de zomer van 1945. Na 15 april was het feest in mijn Friese dorp. Elke dag werd er gedanst op straat, zelfs de gereformeerden deden mee. Alles mocht. Samen één in de kring. De hele zomer liepen mijn vriendin en ik met rood-wit-blauwe linten in het haar. Naar school gingen we bijna niet. Vieren! Allegorische Optochten werden georganiseerd, kerkdiensten om te danken voor de vrede. Hoe vaak heb ik toen niet het Wilhelmus gezongen? Daarna werd het menens. Mijn ouders en zo velen hadden er zin in. Werk aan de winkel. De verwachte toekomst brak aan.

Relie Koning-van Reenen. Roden Nel en Chris Dulfer. Fotograaf: Gerard Fieret © x

Op de motor Kunstacademie, burgerdom achtergelaten. Nieuw: liefde, kleuren, vormen, muziek, losse kleding, losse haren… Samen op de motorfiets, de kustweg van een nog vrij Joegoslavië, vooral gastvrij, gratis kamperen, gratis meloenen - we hadden nauwelijks geld. Poepen in de bosjes, hulp en geen oordeel toen we omvielen op een helling, blote benen brandden aan een hete uitlaat. Later in Griekenland bewonderende blikken voor mijn blonde, gebruinde vriend. Het onschuldige zwemmen met een groep adonissen in een Griekse rivier - zo hoffelijk en voorkomend, maar waar waren de meisjes - wist ik veel? Zo naïef! We trouwden degelijk, datzelfde jaar in de Westerkerk. ‘Bruid exposeert op eigen huwelijk’. Enthousiaste hippiekunstenaars toen ik meedeed in de Vredesweek met voorzichtige protestschilderijen. Maar wat veranderde nu echt?

Janneke Rosenbrand, Wognum, NH ‘Ik heb er intens van genoten dat ik zomaar langs de straat kon lopen, geen soldaten tegen kwam

Love in het kwadraat Het was de zomer van 1945. Onze Grote Liefde ontstond tijdens de oorlog. We wilden ons niet verloven - toen een gebruikelijke fase - in een bezet land met alle gevaren van de oorlog. In juli werd de verbondenheid bekrachtigd en begon onze echte Summer of Love. Het werd trouwens een verbintenis voor ons hele leven. Het geluk was dubbel. Er was ook ‘Love’ voor je bestaan, voor je leven, dat gespaard was. Ik citeer mijn dagboek: ‘Ik heb er intens van genoten dat ik zomaar langs de straat kon lopen, zomaar, in de zon, zorgeloos, geen soldaten tegen kwam in dat vervloekte Feldgrau van hun uniformen. Dat je niet meer behoefde rond te kijken of er geen razzia was. Gewoon gaan naar waar je wilde. Echt vrij’.

Loek Spaanderman, Assen



Frankrijk 2009 Als op het Centraal Station van Amsterdam het vertrek of arriveren van de Thalys wordt aangekondigd, dan ben ik weer terug in de zomer van 2009. Toen ik naar Aix-en-Provence ging en vier geweldige dagen en nachten beleefde met Donal, de man uit Ierland die de Calanques bij Cassis op zijn duimpje kende. Waar ik koffiefilters vouwde van wc-papier en we urenlang keken naar de berg die Cézanne en Picasso schilderden. Waar de zee turquoise was en we ’s avonds op een terras pastis dronken. Waar we mijn tentje afbraken waar ik slechts een nacht in had geslapen.

Linde ten Broek, Eindhoven

Seedorf 1967 Als telegrafist in Seedorf in 1967 ging ik met mijn maat, telexist Fred de Keijzer, in onze vrije tijd regelmatig uit in stadjes als Bremervörde en Zeven. Het was het spannendst in Zeven, daar was een disco met Duitse meisjes. Het klikte met Margret Koschinsky en Gabi Loose. Verder dan wat aftasten en een zoen kwam ik bij Margret niet. Tussen Fred en Gabi waren de contacten veel heviger, zodat trouwen onontkoombaar werd. Niet lang na onze diensttijd heb ik hen met mijn toenmalige Nederlandse vriendin bezocht. Hun samenzijn mocht ondanks hun twee kinderen geen stand houden net als de verbintenis met mijn vriendin. Misschien waren we te jong en te wild en met te weinig diepgang.

Anton Poptie, Leiden

Condensfabriek Friesland Wie zich iets herinnert van de sixties, heeft ze niet meegemaakt, zei Paul Kantner van Jefferson Airplane. Ik herinner me alles. Diep gebukt als vakantiewerker op de Coöperatieve Condensfabriek ‘Friesland’. De kelder, waar ik onder het schoonmaken luidkeels zong van ‘A Whiter Shade of Pale’ en een zekere ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, was zelfs voor mijn geringe lengte te laag. Acht weken lang schoolboeken en een zakcentje verdienen. En ondertussen sprokkelden de Heikrekels iedere week weer wat punten om de hit van het jaar 1967 in Nederland te scoren. ‘Waarom heb jij me laten staan?’ Liefdesverdriet op zijn Hollands in de Summer of love. Ik weet er alles van.

Albert Ferwerda, Delfzijl

Den Haag, 1964 Op ‘Suttumaheerd’ hebben we een stagiair van de Middelbare Landbouwschool in Groningen, hij komt uit Den Haag en heet Jaap, hij is de zoon van vrienden van onze ouders. In de zomervakantie van 1964 mag ik met hem mee naar huis, 15 jaar en zo groen als gras. Nou, daar gaat een wereld voor me open; met zijn zussen naar de bios, naar ‘Maria’, we komen huilend thuis. En het allermooist: Jaap heeft een neef, Cees Speelman, een student met een scooter, en hij vindt het leuk om mij mee te nemen naar het strand van Scheveningen om vuurwerk te zien en heel veel mensen te bewonderen. We rijden naar Delft, waar ik ook erg van onder de indruk ben. Maar het allermooist zijn de ritjes, dicht tegen Cees aan en smoorverliefd. Het is een heftige zomer, zonder vervolg.

Kunny Wieringa, fijn geland in Winsum

Verenigde Staten, 1964 Ik was verloofd in Amerika, maar werd verliefd op een buitenlandse medestudent, een Hollander. Ik voelde me erg schuldig over mijn hemels geluk. Vanwege de strenge voorwaarden van zijn Fulbright-beurs moest hij binnen een maand na zijn studiejaar terugkeren naar Nederland én hij mocht vijf jaar lang niet wonen in de VS. Maar vlak voor zijn verplichte vertrek gebeurde een klein ongeluk. Een fles cola gleed uit mijn hand - ik stond, hij zat. Krak, de helft van een van zijn voortanden schoot de kamer in. Hierdoor mocht hij iets langer in Amerika blijven. De tand werd gemaakt, hij ontmoette mijn ouders - en ik vloog in oktober naar Nederland.

Julie Duijker, Abcoude

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.