‘Lastpakken in azc moeten weg uit Weert’

Het gaat om dertig jonge mannen die sinds januari samen in het Weertse azc verblijven. “Economische vluchtelingen, die weten dat ze geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning”, zegt burgemeester Jos Heijmans. “Het zijn asielzoekers uit Algerije, Tunesië, Gambia en Libië. De helft is minderjarig, al twijfelen we daaraan, de andere helft is niet ouder dan 35 jaar. De meesten zijn drugsverslaafd.”

Lees verder na de advertentie

Ze moeten terug naar land van herkomst, een extra beveiligde opvang of desnoods naar de gevangenis, maar weg uit Weert Burgemeester Jos Heijmans van Weert

Burgemeester Jos Heijmans van Weert © ANP

De burgemeester luidde vorige week, na een winkeldiefstal, de noodklok en organiseerde een crisisoverleg. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor het azc, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren daarbij aanwezig. “Alle instanties waren het gelukkig met me eens. De situatie is een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid en legt te veel druk bij de politie”, zegt Heijmans.

“De politie moest in de maand april iedere dag met loeiende sirenes naar het azc. Deze groep intimideert en besteelt niet alleen hun vijfhonderd medebewoners in het azc maar zorgt ook voor overlast in het centrum.”

Dit weekend loeiden de sirenes opnieuw bij het azc. Medewerkers wilden een man wegsturen die zonder toestemming in het centrum was. De bewoner van het azc waar de man te gast was, trok daarop een mes en bedreigde de medewerkers. Ook de andere man pakte een mes. De politie pakte beide mannen op. Niemand raakte gewond.

Noodbevel Bedreigingen van personeel komt geregeld voor, zegt burgemeester Heijmans. “Probleem was dat er tot nu toe weinig aangiftes zijn gedaan tegen de asielzoekers. Slechts drie in totaal. Dat kan komen door angst en bedreigingen. Maar als er geen zaak is, dan kan het Openbaar Ministerie ook niets doen.” Daarom krijgt Weert een extra agent voor aangiftes tegen de asielzoekers. “Die zal worden gekoppeld aan de speciale wijkagent op het azc-terrein. Als er dan iets voorvalt, kunnen mensen ter plaatse aangifte doen.” Ook zijn vorige week de dossiers van de dertig ‘lastpakken’, zoals de burgemeester ze noemt, doorgelicht. Deze zaken krijgen prioriteit. “De eerste drie asielzoekers zijn al overgeplaatst. Dat moet bij de anderen ook snel gebeuren. Ze moeten terug naar land van herkomst, een extra beveiligde opvang of desnoods naar de gevangenis, maar weg uit Weert”, aldus Heijmans. In december 2016 had de burgemeester al met soortgelijke overlast door asielzoekers te maken. Hij riep toen, om problemen tijdens de jaarwisseling te voorkomen, een noodbevel uit om de asielzoekers, een groep van twintig, huisarrest op te leggen. “Dat heeft geholpen want daarna hebben we er een hele tijd geen last meer van gehad. Maar sinds januari is er dus een nieuwe groep samengekomen en zijn de problemen weer terug.” De echte oplossing ligt volgens Heijmans in betere samenwerking. “Er zijn zoveel instanties met de asielzoekers gemoeid dat ze de laatste tijd niet met elkaar, maar langs elkaar heen werkten. Dat gaan we nu aanpakken.”