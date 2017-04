'Laat een man eens negen uur op hoge hakken rondlopen'

En afwijken van de dresscode is in veel gevallen uitgesloten. Nicola Thorp verloor vorig jaar zelfs haar baan als receptioniste bij PricewaterhouseCoopers nadat ze had geweigerd hakken te dragen. PwC eiste dat Thorp tijdens haar werk minimaal een hak van tussen de 5 en 10 centimeter onder haar schoen droeg. Maar de 27-jarige Londense zei last te krijgen van haar voeten als ze de hele dag op zulke schoenen zou moeten lopen. Daar had PwC echter geen boodschap aan. Thorp hoefde niet meer terug te komen zolang ze geen hakken droeg. "Het is seksistisch om van een vrouw te eisen dat ze hoge hakken draagt. Het zou geen eis mogen zijn", zei ze na haar ontslag.

Lees verder na de advertentie

Thorp werpt zich sindsdien op als fanatiek actievoerder om vrouwen de mogelijkheid te geven zelf te bepalen wat ze dragen. Ze bleek zeker geen uitzondering te zijn. Er kwamen steeds meer verhalen naar buiten van vrouwen die op de werkvloer moeite hadden met het door hun leidinggevenden opgelegde voorkomen. Vaak ging het over kleding, make-up, schoenen of zelfs het kapsel. Zo kreeg een zwarte vrouw bij het beroemde warenhuis Harrods te horen dat ze haar functie alleen nog met steil haar mocht uitoefenen.

Via een petitie hoopte Thorp een debat in het Lagerhuis af te dwingen over de voor vrouwen opgelegde dresscodes op het werk. Liefst 152.000 mensen ondertekenden de petitie. Daarmee haalde ze ruimschoots de benodigde 100.000 handtekeningen binnen die nodig zijn om een debat op de parlementaire agenda te krijgen. Ze kreeg veel media-aandacht en veel steun uit de samenleving voor haar actie, waardoor ze hoop koesterde dat ze ook in Westminster het probleem zouden aanpakken.

Het klopt toch niet dat iemand als ik hier zoveel actie voor moet voeren

Uitgelachen Alleen kreeg Thorp niet wat ze wilde. Afgelopen vrijdag besloot de Britse regering de wet op gelijke behandeling niet aan te passen zodat dit soort verplichte dresscodes in de toekomst voorkomen kunnen worden. Volgens de regering is de wet op dit moment duidelijk genoeg, al stuurt ze wel aan op nieuwe richtlijnen voor werkgevers. Maar dat gaat Thorp niet ver genoeg. "De regering laat het enorm afweten. Het klopt toch niet dat iemand als ik hier zoveel actie voor moet voeren. Dat zou de overheid moeten doen." En dus vreest ze dat met name de grote financiële instellingen in Londen gewoon blijven bepalen wat hun vrouwelijke werknemers moeten dragen. "Ik zei tegen PwC dat ze een man eens negen uur lang op hoge hakken moeten laten lopen, maar daarop werd ik uitgelachen."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.