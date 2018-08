'Kort?', vroeg de kapper. Veel meer dialoog zou niet volgen

Bij dunner haar wordt ook het materiaal waarmee je iets had willen uitdrukken schaars en de modellering ervan vraagt dus een heel vaardige kapper.

Ik heb weleens een half uur in zo'n stoel gezeten en waargenomen dat de kapper niets anders deed dan het haar tussen twee vingers nemen om er dan met de punten van zijn schaar hele minieme, niet waarneembare plukjes uit te nemen. Ik betaalde 45 euro en zag er net zo uit als voor de knipbeurt.

Mijn onafhankelijkheid verlangt dat ik zonder afspraak een kapper moet kunnen bezoeken. Dat lukte laatst niet. Zes, zeven kapsalons bedankten, ze hadden het te druk. Tot ik een zaak binnenstapte, die op een sobere badkamer met witte tegels leek.

"Goed?" Ik knikte. "Wax?" Ik schudde van nee. Ik wilde alleen maar weg

Een man trad tevoorschijn, van Marokkaanse afkomst. Of hij tijd had? Hij wees woordeloos naar een stoel, bond me een laken om tot het strak om mijn nek zat en zei: "Kort gedekt?"

Ik knikte van ja en voor ik uitgeknikt was, zette hij een tondeuse tegen de zijkant van mijn hoofd en haalde hem in één beweging van beneden naar boven. Ik was in een kapperscultuur beland waar het eindresultaat maar uit één model bestond. Sprakeloos volgde ik zijn besliste optreden, in mijzelf 'het groeit weer aan, het groeit weer aan' herhalend.

In een zucht was hij mijn hoofd rond gegaan, knipte snel de bovenkant nog bij. In de spiegel zag ik dat de vrije, onafhankelijke, westerse geest veranderd was in een Marokkaan uit de groepsverpakking, zij het zonder bontkraag. Ik rekende 15 euro af en stapte gemuteerd naar buiten.