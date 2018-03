'Kan ik die vriend voor de eerste helft van mijn feestje vragen en die vriendin voor de tweede?'

Binnenkort wil ik mijn verjaardag vieren met familie en vrienden. Ik voorzie problemen met twee mensen die een conflict met elkaar hebben. Een goede vriendin van mij heeft ruzie met een vriend die ik ook al lang ken. Overigens vind ik dat deze vriend haar woede en onbuigzaamheid niet verdient. Ik weet dat ik beiden hoor uit te nodigen en dan maar zien wie er komt en hoe het loopt. Maar ik zie op tegen de spanning om deze mensen samen te ontvangen, ook omdat het gezelschap tamelijk klein is, zo’n vijftien personen. Is het een idee om de vriend voor de ene helft van het feestje te vragen en de vriendin voor de andere helft, zodat ze elkaar niet zullen ontmoeten?

Beste Gebrouilleerde vrienden,

Nee, dat is een slecht idee. Als u, ik zeg maar wat, de vriendin van 17 tot 20 uur uitnodigt en de vriend van 20 tot 23 uur, zullen ze allebei het gevoel hebben dat ze halfwaardige gasten zijn: niet belangrijk genoeg om het hele feest mee te mogen maken. Ziet u het al voor u? Het loopt tegen 20 uur, de vriendin heeft het reuze naar haar zin, en u moet haar op de schouder tikken en zeggen dat het langzamerhand tijd wordt om te vertrekken, want over vijf minuten staat de vriend voor de deur. Dat kan echt niet.

Wie weet loopt hun ontmoeting alsnog op een verzoening uit

Ik begrijp dat u het vervelend vindt om twee mensen over de vloer te krijgen die ongenoegen met elkaar hebben, maar dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Om ervan af te zijn kunt u besluiten om ze allebei niet uit te nodigen. Dan hebt u helemaal geen last van ze behalve dat ze het u mogelijk kwalijk nemen dat ze niet mogen komen. De koninklijke weg is om beiden uit te nodigen, erbij te vertellen dat hun nemesis er ook zal zijn en het aan ieder persoonlijk over te laten om hetzij de uitnodiging af te slaan, hetzij naar uw feestje te komen en zich aldaar beschaafd en gezellig te gedragen. Wie weet loopt hun ontmoeting alsnog op een verzoening uit.

