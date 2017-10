‘Kan ik de vrienden van mijn partner de deur wijzen?’

Beste Beatrijs,

Laatst gaven mijn vriend en ik (beiden studenten) een feestje ter gelegenheid van onze verjaardagen. Het feestje begon om acht uur en was aanvankelijk erg gezellig, maar rond half één vond ik het wel mooi geweest. De overgebleven gasten, vooral dispuutgenoten van mijn vriend, waren behoorlijk aangeschoten en vermaakten zich nog prima. Ze maakten echter wel kenbaar dat ze het leuker vonden zonder vrouwen erbij, waardoor ik me nogal beledigd voelde. Voor mij was het feestje niet leuk meer. Kan ik op zo’n moment de gasten eruit zetten? Of moet ik wachten tot ze uit zichzelf vertrekken? Of was het aan mijn vriend om iets te doen?

Doorgaan zonder gastvrouw

Beste Doorgaan zonder gastvrouw,

Het kan nooit de bedoeling zijn dat gasten de boel overnemen. U en uw vriend gaven samen dat feestje en u had desgewenst kunnen besluiten om in bed te gaan liggen en de afwikkeling aan uw vriend over te laten. Maar het is absoluut ongepast dat de resterende gasten u de kamer uit probeerden te krijgen (‘Moet je niet eens gaan slapen?’) om de gezelligheid met mannen onder elkaar voort te zetten. Het was de taak van uw vriend om op dat moment voor u op te komen en zijn dispuutsgenoten te vragen ‘of ze nu helemaal van de ratten besnuffeld zijn’. Kennelijk waren ze zo dronken dat ze meenden dat ze zich een dergelijke grofheid konden permitteren, dus dat leek meteen een goed moment om een eind aan de gezelligheid te maken en iedereen weer eens naar huis te sturen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

