'Je salaris is privé, dat deel je niet met je kind'

"Mijn pientere, geïnteresseerde en nieuwsgierige dochter van 10 jaar wil weten hoeveel ik verdien en hoeveel geld er op mijn spaarrekening staat", schrijft een moeder.

Lees verder na de advertentie

Wat moet ze antwoorden? Ze heeft al van alles geprobeerd, maar dochter neemt geen genoegen met algemene informatie zoals wat modale inkomens zijn, wat het minimumloon is, hoeveel miljonairs Nederland telt en wat een verstandig bedrag is om als reserve te hebben. "Ze vraagt me ook waarom ik niet gewoon antwoord geef. Ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet?"

Het zijn zulke grote bedragen, die zijn voor kinderen lastig te bevatten

Besparingsdeskundige Marieke Henselmans snapt de aarzeling heel goed. Altijd als er naar inkomsten wordt gevraagd, ontstaat een ongemakkelijke situatie. "Dat gevoel is terecht. Je salaris is privé, dat deel je niet. Niet met je buren, niet met je kind." Ze vindt dit ook geen kwestie van financiën, maar van normen en waarden. "Als moeder die vraag gaat beantwoorden, dan kan dochter straks ook aan de juf of iemand op straat gaan vragen wat zij verdienen. Dat hoort niet. Je kunt uitleggen dat mensen hun financiën liever niet in het openbaar bespreken."

Natuurlijk moeten kinderen leren wat geld waard is. Maar voor alles is een tijd, zegt Henselmans. "Als je kind op zijn 27ste een hypotheek gaat afsluiten dan kun je best een inkijkje geven in je eigen overeenkomst, hoeveel rente je betaalt. Maar zelfs dan is het aan jou hoeveel details je wilt delen."

Geen exacte bedragen Erica Verdegaal, econoom en publiciste over geldzaken, zou 'redelijk eerlijk' zijn. Dat kan volgens haar door een indicatie te geven: 'Wij verdienen meer dan genoeg en ook meer dan gemiddeld'. Een exact bedrag zegt niets over hoe goed het met je geldzaken gaat, vindt ze. "Veel belangrijker dan wat je verdient, is hoeveel je van dat bedrag uitgeeft en hoeveel je overhoudt." Dat van die reserve, vindt ze juist een goed antwoord. "Zeg dat je elke maand minimaal 10 procent van je inkomen wil overhouden. En dat het slim is als dochter dat ook met haar zakgeld doet." Zolang ze op de basisschool zitten, moeten ze zich helemaal niet bezighouden met geld Ook Karin Radstaak, woordvoerder van het instituut voor budgetvoorlichting Nibud, denkt dat het niet zo veel zin heeft als moeder haar salarisstrook deelt met haar dochter. "Het zijn zulke grote bedragen, die zijn voor kinderen lastig te bevatten." Als ze het al doet, dan moet ze het hele verhaal vertellen. Wat kost de woning, energie, water, hoeveel geeft het gezin uit aan boodschappen. Wat zijn ze kwijt aan een vakantie. "Maar stel dat er onder de streep nog 300 euro overblijft, dan is dat nog steeds heel veel geld voor een kind. Ze kunnen makkelijk redeneren dat er dan ook wat overblijft voor nieuwe schoenen of een x-box."

Alleen maar gezeur Wie je ook belt hierover, ze wijzen allemaal op de kans dat de tienjarige het gaat rondvertellen. Tim van der Vliet is vader van vier kinderen (18, 16, 13 en 5 jaar oud). Hij studeerde ooit financiële economie en was jarenlang beurshandelaar, maar geeft nu vooral lezingen en trainingen over persoonlijke ontwikkeling. Hij heeft heel veel geld verdiend, maar ook financiële debacles gekend. "Ik heb nooit, aan niemand verteld wat ik verdien, je krijgt jaloezie of onnodige vergelijkingen. Alleen maar gezeur." Het belang van geld wordt volgens hem zwaar overdreven. "Zolang ze op de basisschool zitten, moeten ze zich helemaal niet bezighouden met geld. Er is genoeg, meer hoeven ze niet te weten. Ik wil dat mijn kinderen leren dat andere dingen belangrijker zijn." Van der Vliet heeft hen behoorlijk verwend, maar vooral met ervaringen, zegt hij. "Een vakantie op de Filippijnen, duiken, parachutespringen." Dat dat behoorlijk wat geld kostte, weten ze volgens hem wel. Op de middelbare school krijgen zijn kinderen kleedgeld. Wijzer in Geldzaken komt de dochter wel tegemoet. Het platform verzorgt lespakketten en gastlessen. Op basisscholen wordt salaris vooral als concept besproken. Dat je moet werken om geld te verdienen, dat je daar vervolgens zaken van kunt betalen. Ook de Rijksbegroting komt aan bod, met alle grote bedragen die daarbij horen. "Als ze het principe maar begrijpen dat de overheid daar wegen, onderwijs en uitkeringen van moet betalen", zegt woordvoerder Henriëtte Raap. Ze vindt het eigenlijk heel mooi dat het meisje zo geïnteresseerd is. "Dan wil je ook eerlijk antwoord geven. En een kind van tien kun je hierin al best meenemen." Uiteindelijk moedigt het platform ouders aan om open te zijn. "Kinderen die thuis open praten over geldzaken, leren meer over de waarde van geld, gaan er later ook beter mee om."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.