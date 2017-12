‘Je bent Nederlander?’, vroeg de clown. ‘Nooit van gehoord.’

De kreten kwamen van een groepje mensen, en ik wist hoe laat het was: een clown. Voor ik het goed en wel doorhad was ik ongevraagd een figurant in een stukje straattoneel, maar ik volgde geamuseerd de mij toegeblafte opdracht op.

Het groepje van ongeveer dertig mensen giechelde terwijl ik, half blozend door de plotselinge aandacht, richting de clown, gekleed in een paarse trui en een groene broek en met rood-witte schmink op, liep. "Ik wil graag deze kaart aan Trump geven. Ken je hem?", raspte hij. "Neen... Ik ben geen Amerikaan", stamelde ik lachend. "Nee? Je bent wat? Een Nederlander? Nooit van gehoord. Hebben jullie ook een Trump?" Vooral de kinderen in het publiek gierden het uit over de buitenlander die ineens te kijk werd gezet. Ze vonden het prachtig.

Hoewel in grondslag onschuldig, verwerken de clowns ook subtiele maat­schap­pij­kri­tiek in hun optreden

Het zal veel buitenlanders na een paar dagen in Mexico meteen opvallen: dit land is gek op clowns. Op straat vermaken ze automobilisten als ze even voor een rood verkeerslicht staan te wachten. Op straatjes en pleintjes geven ze komische voorstellingen. Ze treden op voor schaterlachende families op kinderfeestjes. Bijna allemaal volgen ze ongeveer dezelfde routine; met harde, gekartelde stem schreeuwen ze in sneltreinvaart grappen op het publiek af, halen half mislukte goocheltruukjes uit of ze zetten op een vrij onschuldige wijze iemand in het publiek te kijk.

Ingenieus Meer dan tienduizend clowns staan in Mexico geregistreerd als professionele grappenmakers. Ieder jaar wordt er in het najaar zelfs een grote clownsconferentie in Mexico-Stad georganiseerd. 's Lands meest geliefde politieke satiricus op televisie is ook een clown: de wat sjofele, immer amusant chagrijnige Brozo, die politici bekritiseert met schunnige grappen. De humor van de clowns komt een beetje ouderwets over, maar is op haar eigen manier ingenieus; ze is vooral gebaseerd op improvisatie, dubbele betekenissen en het uitbeelden van taal. Zo zag ik enkele jaren geleden in Guadalajara een clownsduo een nepruzie spelen. "Nee, geen pega!", riep de een. De ander pakte een verfroller en smeerde zijn shirt vol lijm. "Te laat, hier heb je je pega!" Het werkwoord pegar betekent in het Spaans zowel 'slaan' als 'lijmen' of 'plakken'. Ik moest er wel om gniffelen. De clowns zijn evengoed een serieus en belangrijk onderdeel van de Mexicaanse straatcultuur. Het is een laagdrempelige vorm van komisch theater, waar zowel schatrijke als straatarme Mexicanen graag naar kijken.