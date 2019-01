‘Japan kan de deur niet dichthouden voor migranten’

Anime prikkelden de belangstelling van Yahya Almasri voor Japan. Als kind in Syrië zag hij vaak Japanse tekenfilms, waar ze werden vertaald voor de Arabische markt. In 2013 hakte Almasri de knoop door en stapte op het vliegtuig naar Tokio. “Ik kende een paar Japanners en ik had wat spaargeld.”

In Japan aangekomen ging hij een jaar naar school om de taal te leren en toen naar de universiteit, waar hij nu aan zijn promotie werkt: een vergelijkende studie naar het vluchtelingenbeleid in verschillende landen. Zelf meldde zich niet als vluchteling, ook omdat hij verder wilde leren. Asielzoekers die in Japan in de procedure zitten, mogen niet werken en ook niet naar school.

“Ik ben dus geen vluchteling, ik heb die status niet”, zegt Almasri (29) in een familierestaurant in Osaka. “De kansen zijn zo klein, het is net zoiets als de loterij winnen. Ik ben hier met een studentenvisum en ik betaal mijn eigen studie.” Hij heeft nu een beurs voor buitenlandse studenten, geeft Engelse les en promoveert aan de Universiteit van Osaka.

Japans ongemak

In 2017 waren er in heel Japan 19.629 asielaanvragen. Daarvan zijn er slechts twintig geaccepteerd, 0,1 procent. De trend is negatief, want het jaar ervoor was het 0,2 procent en daarvoor 0,3. In Europese landen is dat percentage veel hoger, ergens tussen de 30 en 50.

Almasri is een van de 534 Syriërs die officieel in Japan wonen. Zestig van hen hebben een status aangevraagd omdat ze vluchtten uit hun door oorlog verscheurde land, zes hebben die status inmiddels gekregen. Het tekent het ongemak van Japan als het gaat om vluchtelingen. In 2015 kregen 27 mensen er in totaal de vluchtelingstatus. Nederland telt meer dan 50.000 gevluchte Syriërs, de grote meerderheid van de aanvragen is geaccepteerd.

Soms geeft Almasri lezingen of colleges voor studenten. “Dan zeg ik: ik ben geboren in een tent, ben hier op een kameel heen komen rijden en mijn familie heeft een oliebron.” Het is zijn manier om het ijs te breken en om direct de vooroordelen over Syriërs door te prikken. Want Japanners weten niet veel over zijn land.