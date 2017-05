'Is het oké om een gebruikte schort cadeau te doen?'

Beste Beatrijs,

Onlangs gaf ik een feestje voor mijn verjaardag. Er was ook een vriendin die ik ken als zuinig. Meestal geeft ze me iets van de Xenos van een paar euro. Dat is prima. Het gaat om het gebaar. Dit jaar kwam ze met een keukenschort van een exclusief merk. Veel duurder dan wat zij normaal spendeert aan een cadeautje.

Op internet bleek de schort niet te koop, wat mij doet vermoeden dat dit een ouder type is. Verder zaten er twee vlekken in. Ik denk dat zij deze schort ofwel in een tweedehandswinkel heeft gekocht, ofwel uit haar eigen kast opgediept. Het is een leuke schort en na een wasbeurt ook weer schoon, toch geeft het mij een vreemd gevoel. Is het oké om mij een tweedehands schort cadeau te geven voor mijn verjaardag?

U kunt een cadeau beter nemen op face value: ofwel u vindt het leuk ofwel u vindt het niks

Tweedehands cadeautje