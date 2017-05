'Indrukwekkend, dat de oorlog ook hier speelde'

"We fietsten langs alle plekken in Uitgeest waar het verzet in de oorlog actief was. Een molen bijvoorbeeld, waar onderduikers zaten. Heel indrukwekkend om te zien dat de oorlog ook hier speelde, in zo'n klein dorp."

Na de tocht zetten de leerlingen - van Pleuns school en van drie andere basisscholen - hun gedachten op papier. Pleuns werk werd als beste van haar klas verkozen en daarom mag ze haar gedicht vanavond voordragen tijdens de Dodenherdenking van Uitgeest, net als de klassenwinnaars van de drie andere scholen.

4 mei gedicht 2017. © Pleun Bosga

