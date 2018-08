'In vaste dienst werd ik geen leukere docent'

Zagen meer docenten zichzelf maar als ondernemer, zegt Chris Boven. Volgens de freelance docent informatica zou het onderwijs er van opknappen. "Als ondernemer ga je de dingen doen waar je goed in bent en die je leuk vindt", zegt hij. Op de vmbo-school waar hij afgelopen schooljaar werkte, is hij na een poosje bijvoorbeeld ook het internet gaan beheren. Iedereen tevreden, zegt hij: hij had er een extra betaalde klus bij en de school had binnen afzienbare tijd goed internet.

Het tekort aan leraren is zo groot dat scholen vaak geen andere keus hebben dan in zee te gaan met een commercieel bemiddelingsbureau. Gedwongen door het oplopende lerarentekort geven basis- en middelbare scholen, vooral in de Randstad, er miljoenen euro's aan uit. Publiek geld dat bedoeld is voor het onderwijs komt zo terecht bij commerciële partijen.

Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is

Sommige bureaus beloven leerkrachten hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto. Daar kunnen scholen, die vanwege het lerarentekort toch al vissen in een bijna lege vijver, naar eigen zeggen niet tegenop. Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is.

Forse bedragen Hoeveel onderwijsgeld er precies naar commerciële bureaus gaat, is niet na te gaan. Wat vaststaat is dat de bureaus forse bedragen vragen en dat scholen in de Randstad steeds vaker van hun diensten gebruikmaken. Scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, doen dit vaak tegen hun zin omdat de kosten hoog zijn. Toch groeit volgens CBS-cijfers het aantal freelancers dat werkzaam is in het onderwijs en ook de bestanden van bemiddelingsbureaus raken steeds voller. Bemiddelingsbureaus kunnen dan ook iets waar schoolbesturen vaak minder goed in zijn: ze werken sneller, moderner en persoonlijker. Nieuwe docenten schaken ze via LinkedIn en via de mail. Bovendien weten ze vaak een ander type docent aan zich te binden. "Eentje die niet per se zit te wachten op een veertigjarig dienstverband", zegt Tim Poorthuis. Hij is resource manager van Teach-In Group, een van de bemiddelingsbureaus op de markt. In hun bestand is volgens hem 85 procent van de leraren zzp'er. De meeste van hen werken op middelbare scholen. Poorthuis vindt de meeste scholen nogal ouderwets bij het aantrekken van docenten. "Ze lopen achter op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt." Scholen zien volgens hem niet goed dat er een andere generatie docenten aankomt.

Schijnzelfstandigheid Bij Nivvo, een onderwijsdetacheringsbureau met zo'n tienduizend docenten in het bestand, is vijf tot tien procent freelancer. Dat aandeel had groter kunnen zijn, zegt financieel directeur Matthijs Bramer, als de belastingdienst niet had aangekondigd schijnzelfstandigheid onder freelance docenten aan te willen pakken. Een docent kan eigenlijk geen freelancer zijn, zei de belastingdienst bij invoering van nieuwe wetgeving voor zzp'ers in 2016, omdat er altijd sprake is van een gezagsverhouding. Daardoor kozen sommige, oorspronkelijke, freelancers toch voor een vaste aanstelling. Be­mid­de­lings­bu­reaus kunnen iets waar schoolbesturen vaak minder goed in zijn: ze werken sneller, moderner en persoonlijker Bramer zegt dat freelancers, vaak dertigers en veertigers, heel goed weten wat ze te bieden hebben. "Ze kiezen voor een bemiddelingsbureau omdat ze geen zin hebben om de acquisitie of de onderhandelingen met een school zelf te doen." Volgens hem is de gemiddelde freelancer meer een avonturier dan de vaste docent. "Als je lesgeeft in een schaarstevak kun je lekker lang op wintersport en in april weer een nieuwe klus aannemen." Docenten kiezen soms ook voor een bemiddelingsbureau om niet in de sleur van een vaste baan te komen. "Via ons kunnen ze op zoveel verschillende scholen werken", zegt Bramer. Dat zijn niet per se freelancers, maar ook docenten die worden gedetacheerd door Nivvo. Poorthuis van Teach-In vult aan: "Wij hebben zoveel verschillende scholen in ons bestand, het kan voor docenten interessant zijn om meerdere scholen van binnen te zien." Ook dat past beter bij deze tijd, meent hij.

Geen leukere docent Scholen zijn te weinig bezig met wat bij docenten past, zegt docent natuur- en scheikunde Rolien Dijksterhuis. Zij werkt nu ruim vijf jaar als freelancer en combineert lesgeven aan kinderen met coaching van docenten. Er moet zoveel op een school en vaak is er voor een leraar te weinig ruimte om de dingen te doen waar die goed in is, zegt ze. Zij merkte aan zichzelf dat zij in vaste dienst geen leukere docent werd. "In vaste dienst kun je vaak niet aangeven waar je voorkeuren of prioriteiten liggen", zegt ze. "Het schoolmanagement denkt te vaak niet vanuit de docent en kiest veelal korte termijnoplossingen." Dus zat ze soms mokkend bij een vergadering of bij de zoveelste bijscholingsmiddag, terwijl ze lesgeven juist zo leuk vond. "Steeds had ik het gevoel dat ik mijn tijd verdeed. Ik werd er geen leukere docent van." Als freelancer lukt het haar beter om te doen wat bij haar past, zegt ze. Zo kan Dijksterhuis op de school waar ze nu lesgeeft de meeste vergaderingen overslaan en een volle dag lesgeven om zo de klas na een periode van lesuitval weer op de rails krijgen. "Precies wat ik leuk vind", zegt ze. Als je lesgeeft in een schaarstevak kun je lekker lang op wintersport en in april weer een nieuwe klus aannemen Mathijs Bramer

Lesgeven leuk houden Dijksterhuis schreef met collega-freelance-docent Thitia Kollen onlangs het boek 'Onderwijsvuur' over hoe je als docent lesgeven leuk kunt houden. Kollen valt bij: "Zoveel docenten houden van lesgeven, maar knappen af op het veeleisende schoolsysteem. Als freelancer word je duidelijker ingezet op je kracht." Bovendien merkte Kollen hoe blij leerlingen kunnen zijn met een tijdelijke docent: "Als je op een school komt waar leerlingen al een tijd geen les hebben gehad omdat hun vaste docent ziek is, zijn ze vaak heel blij. Stiekem willen ze best les." Volgens Bramer van Nivvo moeten scholen stoppen met zoeken naar docenten die alles kunnen: ze moeten niet alleen lesgeven maar ook een goede mentor zijn, vergaderen en schoolfeesten organiseren. Die kentering is volgens hem al gaande: "Scholen denken iets beter na welke taak ze opgelost willen hebben. Ook omdat het anders gewoon te duur wordt."

Passend werk "Sommige docenten zijn didactisch erg sterk, maar vinden bijvoorbeeld een mentoraat lastig", zegt ook Poorthuis van Teach-In. "Wij kijken naar waar iemand goed is en op welk terrein iemand verder wil. Zo weten wij bij een aanvraag van een school een passende docent aan de school te koppelen, in goed overleg, en met de bedoeling dat het voor alle partijen werkt." Een school kan bijvoorbeeld iemand nodig hebben die een eindexamenklas op de valreep naar het eindexamen brengt. "Dan ben je als school gebaat bij iemand die vakinhoudelijk en didactisch sterk is." Of een school is op zoek naar een docent met managerskwaliteiten. "Het voordeel is dat de school precies weet welke 'dienst' ze geleverd krijgt", zegt Poorthuis, "en de docent weet precies welke dienst hij of zij moet leveren." Sommige bemiddelingsbureaus verleiden docenten met snelle beloftes van een autootje of laptop. Zo zegt Teach-In niet te werken. "We willen juist meedenken over de toekomst van het onderwijs en de samenwerking laten slagen. Een docent weet via ons daardoor precies welke taak hij krijgt op een school."

Snel geld Maar het leven als freelancer heeft niet alleen maar voordelen. "Vaste docenten kijken soms met afgunst naar freelancers", zegt informatica-docent Boven. "Ze denken dat wij even snel veel geld opstrijken en dan weer vertrekken." Maar hij heeft het uitgerekend: omgerekend met vakantiegeld en premies verdient hij ongeveer evenveel als zijn collega's in vaste dienst. Dat een freelancer niet hoeft mee te vergaderen, steekt ook, merkt Dijksterhuis. "Docenten in vaste dienst denken dat het uit ongeinteresseerdheid is. Maar dat is niet zo. Het valt gewoon niet in mijn afgesproken takenpakket." Zijn bemiddelingsbureaus de toekomst voor het onderwijs? Nee, denkt Boven. Een schoolbestuur moet volgens hem werken aan de lange termijn, zijn werk als freelancer is meer voor de korte termijn. "Gelukkig zie ik jongens en meisjes die het schoppen tot schoolmanager en er modernere ideeën op nahouden. Zij hebben beter oog voor de verschillende kwaliteiten van docenten." Poorthuis van Teach-In en Bramer van Nivvo denken dat het onderwijs altijd een schil van freelancers en tijdelijke contracten nodig heeft, vooral in de Randstad. Volgens Dijksterhuis en Kollen is voorlopig iedereen gebaat bij freelancers: "Als je van de vrijheid houdt, is freelancen ideaal, je kunt zelf kiezen naar welke school je wilt."

Volgens SEO Economisch Onderzoek bedroeg het gemiddelde bruto uurloon van leraren in het primair onderwijs in 2015 ongeveer 26 euro. Voor leraren in het voortgezet onderwijs is dat 31 euro. Een zzp'er verdient gemiddeld 50 euro per uur in het basisonderwijs en 55 euro in het voortgezet onderwijs. Een zzp'er wordt niet doorbetaald tijdens vakantie of ziekte en moet zelf verzekeringen betalen en een pensioen opbouwen.

