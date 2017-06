'In mijn studentenhuis vinden ze dat ik meer tijd moet besteden aan mijn huisgenoten'

Ik vind dat onzin. Mijn interesse naar hoe het met ze gaat als ik er wél ben en mijn aanwezigheid bij enkele doordeweekse maaltijden vind ik al meer dan genoeg. Nu willen ze ook nog een week op reis in de zomervakantie en vinden dat ik ‘schraal’ ben als ik daar niet aan meedoe. Ik wil hier niet een week van mijn waardevolle vakantie en spaargeld aan besteden. Ben ik mijn huisgenoten meer aanwezigheid verschuldigd of kan ik het afdoen als ongegrond geklaag?

Hun favoriete bezigheden (gamen, internetten, tv kijken) doen me weinig. Als ik weer eens de deur uitga, terwijl mijn huisgenoten bijna gaan eten, of als ik iets niet weet van wat er gaande is binnen het huis, worden er vaak opmerkingen gemaakt dat ik meer met hen zou moeten optrekken.

Sinds twee jaar woon ik in een studentenhuis met vier andere jongens, met wie ik op dezelfde studentenvereniging zit. Als ik druk ben met mijn studie, vriendin, vrienden of familie, ben ik zelden thuis en als ik wel thuis ben, ontspan ik op mijn eigen kamer. Ik steek niet zoveel energie in mijn huisgenoten en - al zijn het prima huisgenoten - ik heb niet per se een heel enerverende klik met ze.

Beste Schrale huisgenoot,

Uw studentenhuis houdt er wel strenge regels op na, het lijkt wel een gezinsvervangend tehuis! Voor zover mijn ervaring met studentenhuizen strekt, laten bewoners elkaar vrij en is deelname aan huisactiviteiten strikt vrijwillig. Misschien past zo’n vrijheid-blijheidhouding beter in een wat grootschaliger woonvoorziening dan in een klein huis, maar goed, in de sociale sfeer lijkt vrijheid me toch belangrijker dan verplichtingen.

Bespreek uw visie eens met uw huisgenoten op een rustige manier. Leg uit hoe uw leven in elkaar zit, net zoals u het hierboven beschrijft: studie, vriendin, vrienden, activiteiten buiten de deur - u hebt het te druk voor huiselijke gezelligheid. U doet af en toe mee met eten en koken met uw huisgenoten, maar meer tijd hebt u niet. En u wílt ook niet meer tijd aan hen besteden, want u bent tevreden met het leven dat u nu leidt.

Een gezamenlijke vakantie zit er al helemaal niet in, want u hebt andere plannen voor de zomer. Verzeker uw huisgenoten dat u hen echt sympathiek vindt, maar dat uw beste vrienden elders zitten. Wees duidelijk tegenover hen dat ze geen extra inzet van u te verwachten hebben en dat u uw leven niet zult beteren in de door hen gewenste richting.

U hoeft zich verder nergens voor te verontschuldigen, want u mag uw tijd naar eigen inzicht indelen en omgaan met wie u wilt. Er staat toch niet in uw huurovereenkomst dat u minimaal een x aantal uur per week in de gemeenschappelijke huiskamer moet doorbrengen? Maak er een grap over en schenk de huisgenoten een biertje in. Dan zullen ze het verder wel best vinden.