'In Israël is angst het motief van beide kanten'

Stel, u mag iemand rondleiden, een bezoeker die helemaal niets weet van wat hier gaande is. Naar welke plek zou u hem brengen om uit te leggen waar het conflict om draait?

Caroline Glick

"Er is helemaal geen probleem, dus de vraag is fout. Maar goed, ik zou doen wat ik net met mijn neefje uit Amerika heb gedaan, die hier was met een organisatie die jonge joden in de diaspora kennis laat maken met hun thuisland. Hij ontdekte dat Efrat, waar ik woon, geen nederzetting is, maar gewoon een voorstad van Jeruzalem. Hij zei: "Ik dacht dat jullie in caravans woonden." Jullie in Europa zijn compleet geobsedeerd door de nederzettingen. Alsof de mensen die daar met een keppeltje lopen het obstakel zijn voor vrede. En ondertussen zeggen jullie niets over de zelfmoordaanslagen, de terreur, de corruptie bij de PLO, en wat al niet meer. Jullie blijven hen gewoon geld geven."

Assaf Gavron

"Tel Aviv en Hebron. Als microkosmos van de bezetting wordt terecht vaak Hebron genoemd. De levendige Palestijnse markt op Shuhadastraat moest dicht om de kolonisten, die daar een paar huizen innamen, te beschermen. Als je door die straat loopt, zie het de bezetting in extreme vorm. Een vreemdeling zou zich dan afvragen: waarom wordt hier niks aan gedaan? Daarom moet je ook naar Tel Aviv. Niemand aan Israëlische kant maakt haast om iets aan de idiotie te doen, en dat begrijp je als het fijne, westerse leven in Tel Aviv ziet."

Nadav Shragai

"Naar de Tempelberg. Ik zou vertellen hoe moslims daar de grond hebben uitgegraven en het zand in de Kidron Vallei hebben gestort. Ze willen voorkomen dat er archeologische opgravingen worden gedaan die de historische relatie bevestigen tussen de joden en deze heilige plek. Er zijn tal van vondsten gedaan die de joodse geschiedenis bevestigen. Het is simpel: er zijn feiten en mensen die de feiten ontkennen. Het hart van de zaak is de strijd om de tempel. We hoeven de moskee op de Tempelberg niet af te breken. Maar joden moeten in de toekomst wel het recht krijgen er te bidden."

Sari Nusseibeh

"Aan de Palestijnse kant zou ik hem meenemen naar een vluchtelingenkamp, aan de Israëlische kant naar de nieuwe stad op de plek waar die vluchtelingen vroeger woonden. Ik zou uitleggen: 'Dit is de basis van het nog steeds voortdurende conflict: een volk kon zich ontwikkelen ten koste van een ander.' Ik zou ook de context uitleggen: dat deze Israëlische stad deels is ontstaan uit de wens van Europese joden een eigen thuis te hebben, omdat ze daar werden vervolgd. Ze kwamen niet met het doel de Palestijnen tot vluchtelingen te maken, het is de consequentie geweest. Een Israëliër die niet het Palestijnse verhaal ziet, ziet niet de realiteit. Het is lastig voor hen te beseffen dat de geboorte van hun land een tragedie voor een ander volk was. Een Palestijn die niet het Israëlische verhaal ziet, ziet ook niet de realiteit. Zij willen vaak de redenen voor de joodse vlucht uit Europa niet horen."

Hoe ziet u de toekomst? Eén staat, twee staten?

Nadav Shragai

"Ik wil in contact zijn met Palestijnen, maar soms zie ik geen mogelijkheid. Dat heeft te maken met mijn ervaringen als verslaggever tijdens de eerste intifada. Ik was een jaar of 23, er was een aanslag op buslijn 18, ik zag stukken van mensen liggen. Het heeft mijn vertrouwen in Palestijnen sterk beïnvloedt. Maar we moeten wel samenleven. Jeruzalem is een soort laboratorium voor de toekomst. Daar wonen we samen, er zijn veel ontmoetingsplekken: in het ziekenhuis, in het verkeer, in het toerisme, de industrie. Dat heeft een matigende invloed op het conflict. De buurten in Oost moeten beperkt zelfbestuur krijgen en een flink budget. Er zijn te veel verwaarloosde wijken, zonder goede gemeentelijke voorzieningen die worden geplaagd door armoede, drugs en geweld. Ontwikkel die wijken, dat is voor Israël alleen maar gunstig. De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever zie ik een federatie met Jordanië, waar de Palestijnen veel beter vertegenwoordigd moeten worden. Er is daar genoeg ruimte voor Palestijnse en joodse steden. De vraag is of er genoeg ruimte is in het hart."

Palestijnse vluchtelingen trekken eind juni 1967 via de beschadigde Allenbybrug (of Koning Hoesseinbrug) over de Jordaan naar het niet door Israël bezette deel van Jordanië. © AP

Caroline Glick

"De tweestatenoplossing is antisemitisch. Dat gaat ervan uit dat joden te veel land hebben. Israël is ons land, en dat moet één staat worden. Er wordt vaak beweerd dat wij dat demografisch gaan verliezen van de Palestijnen, maar de getallen zijn fout, de PLO heeft ze in de jaren negentig vervalst. Die census was een demografische intifada: een terreuraanslag met andere middelen. Misschien moet de ontwikkeling naar die ene staat stapsgewijs gaan, we kunnen eerst de delen van de Westelijke Jordaanoever annexeren waar de joodse nederzettingen zijn. Ik ben er geen voorstander van om de Palestijnen staatsburgerschap te geven, ze kunnen ingezetenen zijn, maar dat moet misschien afhangen van het gedrag van het individu. De Palestijnse steden kunnen voorlopig onder Palestijns gezag blijven. Dan moeten we later maar verder zien. De Palestijnen willen geen eigen staat, dat hebben ze genoeg duidelijk gemaakt. Ze wijzen alles af. Ze zullen nooit een vredesverdrag met Israël sluiten. Dus we moeten zelf stappen zetten."

Sari Nusseibeh

"Ik ben geen nationalistisch mens, geen aanhanger van het fenomeen 'staat'. Ik heb geen eigen munt of vlag nodig. Als een staat de basisprincipes van menselijke waardigheid en vrijheid garandeert, maakt het me niet uit of er het een, twee of drie zijn. Ik zou niet blij zijn met een Palestijnse staat die mij niet geeft wat ik nodig heb: waardigheid, vrijheid en de mogelijkheid mezelf te ontwikkelen.

De grote fout van de Palestijnse elite, inclusief mijzelf, is geweest dat we een eigen staat wilden. Daarmee bedoel ik: de eerste twintig jaar van de bezetting waren er volop economische mogelijkheden voor de Palestijnen, meer dan ooit eerder. Velen werkten in Israël, in de bouw, in restaurants, in fabrieken. Vrouwen konden voor het eerst een eigen inkomen vergaren. Maar de Palestijnse elite zei: 'Het gaat er niet om of individuen een beter leven hebben, het gaat om de economische ontwikkeling van het volk als geheel. We zijn een volk. We moeten het land beschermen. We moeten doen wat de joden hebben gedaan: onafhankelijkheid zoeken'.

Dat was de eerste intifada. Samenwerking op alle niveaus met Israël werd taboe. Mensen werd gezegd niet meer in Israël te werken. De opstand kwam van de grond. Maar we faalden met stap twee, de eigen staat. Dat reken ik onszelf aan."

Als ik de premier was, zou ik morgenochtend zeggen: 'We willen geen macht meer over jullie levens uitoefenen' Assaf Gavron

Assaf Gavron

"Er wordt gepraat over allerlei tussenvormen, cantons voor de Palestijnen binnen één staat en dergelijke. Ik zie dat niet werken. Hoe moeilijk ook, we moeten de twee staten blijven proberen.

Maar allereerst, voorafgaand aan elke oplossing, moeten we de bezetting beëindigen. Als ik de premier was, zou ik morgenochtend zeggen: 'We willen geen macht meer over jullie levens uitoefenen'.

Ik geef Israël meer verantwoordelijkheid, omdat de macht bij ons ligt. Wij kunnen ons meer empathie met de andere kant veroorloven. Dat wij, die elk jaar met Pesach onze vrijheid vieren, geen vrijheid aan de ander geven, is beschamend. Ik hou van mijn land, het is mijn enige thuis. Maar ik schaam me dat ik burger ben van een land dat zich zo gedraagt."