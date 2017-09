'In de ogen van Griet Op de Beeck zag ik mijn eigen zwarte gat'

Het was alsof hij een vrouwelijke versie van zichzelf zag, zegt de vijftiger Boudewijn die als kind jarenlang seksueel werd misbruikt. Maandag zag hij het tv-programma 'De Wereld Draait Door', waarin schrijfster Griet Op de Beeck openbaarde dat haar vader haar misbruikt had. "Toen ik haar in de ogen keek, dacht ik: 'Ik kijk in mijn eigen zwarte gat'."

Boudewijn − die niet met zijn echte naam in de krant wil − was zo geroerd door de Vlaamse bestsellerauteur, dat hij gisterochtend al om kwart over acht zijn therapeut belde. Die kreeg gisteren nog veel meer telefoontjes en mailtjes van cliënten die zich in het verhaal van Op de Beeck herkenden. Ook bij Korrelatie kwamen tientallen telefoontjes binnen.

Liegen De schrijfster was aanvankelijk van plan om 'staalhard te liegen' over haar misbruikverleden, vertelde ze in 'DWDD'. Maar dat voornemen begon steeds meer te knellen. Haar nieuwe roman, deel 1 van een trilogie, heet 'Het beste wat we hebben' en drááit om incest. "Elke journalist met vier hersencellen op een rij zou natuurlijk vragen: waarom is dat voor jou zo belangrijk en heb je het zelf meegemaakt?" Door te liegen zou Op de Beeck, die volgend jaar het Boekenweekgeschenk schrijft, een drukkend geheim met zich mee blijven zeulen. Bovendien zou ze op die manier meedoen aan "de cultuur van het grote zwijgen over de stukken werkelijkheid waar we eigenlijk liever niet naar kijken. En dat begrijp ik wel, maar dat heeft nog nooit een slachtoffer vooruit geholpen. Dat speelt alleen de daders in de kaart." Daarom besloot ze toch te vertellen over het misbruik, dat duurde van haar vijfde tot haar negende jaar. En over de verdringing van die traumatische ervaringen, waarvan ze zich pas in 2012 in therapie bewust werd. "De angst om niet geloofd te worden is verschroeiend en verschrikkelijk en staat herstel in de weg", aldus de schrijfster op tv. Ik vond haar optreden heel aangrijpend, door haar taal, door haar lef Peter John Schouten, therapeut