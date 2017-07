'In 2040 overlijden drie keer zo veel mensen aan dementie'

Dat er de komende jaren meer mensen aan de ziekte overlijden komt door de vergrijzing, maar ook omdat er naar verwachting minder mensen overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziekte en kanker, blijkt uit het onderzoek van het RIVM.

We gaan meer bewegen, maar het aantal mensen met overgewicht neemt tegelijkertijd ook toe

Dementie is nu ook al de voornaamste doodsoorzaak onder ouderen, gevolgd door longkanker. Maar als je alle soorten kanker bij elkaar optelt, is dat de voornaamste doodsoorzaak. Dat zal in 2040 ook nog zo zijn. Dan overlijden er naar schatting 53 duizend ouderen aan kanker, zevenduizend meer dan nu.

Het gezondheidsinstituut voorziet ook dat ouderdomsziekten als gewrichtsaandoeningen, diabetes (suikerziekte) en gezichts- en gehoorstoornissen sterk gaan toenemen. Zo zal bijvoorbeeld het aantal mensen met artrose in 2040 naar verwachting bijna zijn verdubbeld tot 1,2 miljoen mensen. Het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening stijgt van 8,5 miljoen tot bijna 10 miljoen.

Meer beweging, en meer overgewicht Het RIVM werpt elke vier jaar een blik op de toekomst om een beeld te krijgen van de maatschappelijke kwesties waar Nederland mee te maken zal krijgen, zodat beleidsmakers daar ook rekening mee kunnen houden. Wat betreft beweging gaat de Nederlander wel de goede kant op. In 2030 halen ruim twee op de drie volwassen Nederlanders de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Maar het aantal mensen met overgewicht neemt tegelijkertijd ook toe. Waarschijnlijk heeft 62 procent van de Nederlanders in 2040 overgewicht. Die toename geldt voor alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar. Bij mannen neemt vooral matig overgewicht toe, bij vrouwen vooral ernstig overgewicht. Over de toekomst is niet alleen slecht nieuws te melden. Naar verwachting stijgt de levensverwachting van 81.5 jaar naar bijna 86 jaar. De kans om ouder te worden is ook groter: naar verwachting zal in 2040 het aantal honderdjarigen verviervoudigen tot bijna zevenduizend. Van de kinderen die in 2040 geboren worden, zal waarschijnlijk 20 procent ouder worden dan 95 jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van nu. Ook voelen we ons volgens het RIVM net zo gezond als nu. “Het percentage ouderen dat zich gezond voelt neemt zelfs iets toe. Dit geldt ook voor het percentage dat zich niet beperkt", aldus het RIVM.

