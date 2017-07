'Ik wil niet met die vrienden op vakantie!'

Beste Beatrijs,

Wij bezitten een huisje in Spanje, waar we ’s zomers zitten. Het afgelopen jaar hebben een goede vriend van mijn man en zijn vrouw op een camping bij ons in de buurt gestaan. Vervolgens zaten wij twee weken lang elke dag met hen opgescheept. Ik heb totaal geen behoefte om de hele dag te kletsen en voor gastvrouw te spelen met hapjes en drankjes. Nu hebben ze alweer geïnformeerd wanneer wij deze zomer naar Spanje gaan, want ze hadden nog nooit zo’n leuke vakantie gehad als met ons, zeiden ze. Maar hoe zeg ik dat ik geen vakantie met hen wil zonder de vriendschap tussen de mannen te verstoren?

Ik wil hen niet erbij