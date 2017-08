'Ik wil niet in een hokje zitten'

Mirjam Sjouke (48 jaar), samenwonend met vriend en drie kinderen (13, 15, 18), in Woudrichem. Kaart #97/99.

“Ik vond je kaartje langs de rivier de Merwede, waar ik, samen met een vriendin, twee keer per week zwerfvuil opraap in de uiterwaarden. Tot nu toe heb ik alle ballonnen en kaartjes die ik daar vond weggegooid, want ik ben er erg op tegen. Maar nu vond ik jouw kaartje en zag wel dat je je best had gedaan met die zadenkaartjes. Meestal vind ik geplastificeerde kaartjes. In het begin twitterde ik foto’s van alle gevonden ballonnen, in het kader van ‘ban de ballon’, maar op een gegeven moment werd ik moe van mezelf. Activisten zijn nodig, maar de negatieve manier waarop ze het vaak doen, werkt niet. Ik twitter alleen maar positief, dan lees je: ‘Het strand is weer schoon, geniet ervan.’ Als je je ergert aan iets, doe er iets aan. Kun je er niets aan doen, klaag er dan niet over.”

Activisten zijn nodig, maar de negatieve manier waarop ze het vaak doen, werkt niet

“Ik heb lang niet geweten wat ik wilde in mijn leven. Je omgeving en de maatschappij willen altijd maar dat je iets wordt, iets voorstelt. Als je van school komt met een vwo-diploma, moet je iets betekenen voor deze maatschappij. Ik heb dat niet gedaan en vind dat soms nog lastig. Ik ben huisvrouw, moeder, partner, mantelzorger, serveerster, van alles in een. Ik ben blij met wat ik doe, maar benut niet m’n volledige hersencapaciteit. Al 25 jaar ben ik zoekende en laat ik m’n leven gebeuren. Dat klinkt negatiever dan ik wil, hoor. Ik ben ook heel tevreden met mezelf. Ik moet nu gaan ontdekken wie ik echt ben.”

“Ik ben altijd jaloers geweest op mensen die gewoon zijn zoals ze zijn, zonder daar te veel over na te denken. We proppen elkaar maar in die hokjes. Ik wil helemaal niet in zo’n hokje zitten, ik ben meer dan dat.”

Een uitgebreid verslag van de ontmoetingen van fotograaf Vivian Keulards (1970) met de vinders van haar balonnen, kunt u lezen op haar website: viviankeulards.nl