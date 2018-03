‘Ik wil mijn vaders vriendin niet op mijn bruiloft’

Mijn vriend en ik gaan binnenkort trouwen, het wordt een kleine bruiloft. Bij de ceremonie zijn alleen naaste familie en getuigen, het aansluitende feest is met iets meer mensen. Ik wil niet dat de nieuwe vrouw van mijn vader hierbij aanwezig is, we willen dat de aandacht naar ons uitgaat en niet naar haar en hoe mijn moeder en de rest van de familie op haar reageren. Ook ben ik bang dat mijn opa en oma wegblijven als zij komt. Dit heb ik laatst voorzichtig met mijn vader proberen te bespreken, maar ik stuitte op veel onbegrip. Hij is nu aan het nadenken of hij dan zelf nog wel wil komen. Ik ben zijn enige dochter en zou het verschrikkelijk vinden als mijn vader niet op mijn bruiloft aanwezig is. Is het verkeerd dat ik zijn vrouw er niet bij wil?

Mijn ouders zijn anderhalf jaar geleden onverwachts uit elkaar gegaan na een huwelijk van 25 jaar. Mijn vader had een ander en is daar vol voor gegaan. In de periode die volgde kwam de voorheen zeer goede relatie tussen mij en mijn vader flink onder druk te staan. Die is nog steeds niet volledig hersteld. Twee maanden geleden is mijn vader hertrouwd, hij woont nu met zijn nieuwe vrouw en haar twee jonge kinderen.

Beste Mag ik haar weigeren,

Een bruiloft is niet de goede gelegenheid om na een recente scheiding je tweede vrouw in de familie te introduceren, zoals uw vader van plan is. Dat is een heel slecht idee en voor te veel betrokkenen pijnlijk. Wanneer u gaat trouwen, zijn uw ouders krap twee jaar uit elkaar. Dat is te kort geleden voor exen na een lang huwelijk om elkaars nieuwe relaties beleefd te erkennen. Het zal al moeilijk genoeg zijn voor uw ouders om elkáár onder ogen te komen en zonder al te veel stress feest te vieren, laat staan met zijn tweede vrouw erbij. Met het introduceren van de nieuwe vrouw binnen uw vaders familie is waarschijnlijk al een begin gemaakt en dat moet ook zeker gebeuren, maar op een geleidelijke manier via persoonlijke ontmoetingen en niet bij wijze van alle vliegen in een klap op de bruiloft van zijn dochter. Het kost nu eenmaal tijd voordat het stof van een scheiding is neergedwarreld en de familie gewend raakt aan een nieuwe partner. De familie van uw moeders kant zal geen belangstelling hebben voor de nieuwe levensgezel van uw vader, nu niet en op termijn ook niet. Deze wederzijdse blootstelling heeft geen zin.

Afgezien van deze onderhuidse of bovengrondse spanningen is het de vraag of het wel zo prettig is voor de vrouw zelf om te gast te zijn op een huwelijk, waar ze allerlei wildvreemden tegenkomt die haar alleen nog maar in de rol van indringer kennen. Dat lijkt een krokodillenvijver, waar ze beter niet in kan springen. Bespreek dit alles nog eens rustig met uw vader en vertel hem dat u heel verdrietig zou zijn als hij wegblijft, maar dat zijn nieuwe vrouw ter wille van de harmonie in de familie er op uw huwelijksdag niet bij kan zijn.

