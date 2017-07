'Ik wil mijn oude schoolgenoten achter mij laten'

Na de zomervakantie ga ik, meisje van 18, met mijn studie beginnen. Hier heb ik veel zin in en ik hoop leuke contacten te maken tijdens deze nieuwe fase van mijn leven. Er is een klasgenoot die dezelfde studie gaat doen in dezelfde stad. Zij hoopt erg dat we met elkaar kunnen optrekken, maar ik wil juist nieuwe mensen leren kennen en niet speciaal de hele tijd met haar omgaan. Het is niet dat ze onaardig is, maar ze is geen dichtbije vriendin en op de middelbare school trok ik ook al niet zo veel met haar op. Hoe kan ik op een aardige manier iets meer afstand tussen ons creëren zonder haar te kwetsen?

Beste Een nieuw begin,

Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken. Meestal drijven mensen vanzelf uit elkaar, zeker als een van de twee (jij in dit geval) daar een beetje op aanstuurt. Maak geen afspraken om samen ergens op af te gaan. Als zij een voorstel in die richting doet, kun je haar ontmoedigen door te zeggen dat je graag de dingen in je eentje wilt ontdekken. Jullie zullen niet in dezelfde introductiegroep en niet in hetzelfde studentenhuis terechtkomen. Jullie zullen een andere studentenvereniging kiezen en in verschillende werkgroepen zitten. Voor de rest is het een kwestie van vriendelijk blijven en persoonlijke afspraken afhouden, omdat je het heel druk hebt met andere mensen en andere activiteiten. Binnen een paar weken verkeren jij en je ex-klasgenoot in totaal verschillende kringen en is jullie contact gereduceerd tot hallo zeggen en doorlopen.