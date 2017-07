'Ik wil mijn eigen hotelkamer'

Beste Beatrijs,

Ik ben een single vrouw. Een van mijn vrienden is getrouwd en in het verleden is er weleens iets gebeurd tussen ons, maar inmiddels wil ik dat niet meer. Nu is er over een maand een sportevenement waar we allebei aan mee doen.

Daar is een overnachting voor nodig, omdat het evenement niet naast de deur is. Mijn vriend heeft zonder overleg met mij een hotelovernachting geboekt en ging er hierbij van uit dat we de kamer samen delen. Eigenlijk wil ik liever mijn eigen kamer, maar ik vind het moeilijk om dit duidelijk te maken. Wat te doen?