'Ik wil geen muur langs onze grens'

Het welvarende Niederlènd wemelt van de kerken: baptisten, katholiek, methodisten, apostolisch, overal priemt een toren de lucht in. In veel tuinen staat een wit houten kruis, restant van een protest tegen het voorstel om in de regio een groot kruis uit een park te verwijderen.

Lees verder na de advertentie

Het was even zoeken naar een vrouwelijke voorganger, maar hier is zij: Brandy Stevens, jeugdleider en nog volop aan het studeren voor pastor bij de First United Methodist Church op de hoek van Nederland Avenue en 13th Street. “Onze kerk is in 1900 gestart, in het gebouw van de Nederlands Hervormde kerk.” Een gevelsteen herinnert eraan dat de vier volle eiken aan de straat in 1942 zijn geplant door de Rienstra’s, een van de founding families.

“Ik heb een BA psychologie en sociaal werk en begin in augustus op het seminarie goddelijkheid (divinity), een MA studie van vier jaar. Je werkt ondertussen in de kerk. Wij methodisten zijn streng, je moet vanuit de correcte theologische basis onderwijzen.” Waarom zijn er zoveel kerken? “Iedereen geeft zijn geloof anders vorm. Maar we willen allemaal het Koninkrijk Gods laten groeien.” Er zijn diverse dagen per jaar dat alle pastors samen optrekken, of alle koren zingen.

Ho­mo­sek­su­a­li­teit is in onze kerk nog niet aan de orde gekomen

Geen discriminatie Het motto van de methodisten: open hart, open geest, open deuren. Welkom thuis, staat er op de kerkdeuren. En hoe open staan de deuren voor homo’s in het blakend heteroseksuele Nederland? “Homoseksualiteit is in onze kerk nog niet aan de orde gekomen. Wij bidden samen als familie, iedereen verdient de liefde van Jezus.” Vrouwen worden in haar kerk met respect behandeld. “Onze congregatie heeft veel vrouwelijke pastors. In Nederland zie ik geen discriminatie.” Stevens trouwde jong. Ze is hier geboren, net als haar ouders. Ze scheidde om met haar zoon weg te komen uit een gewelddadige relatie. “Mishandeling was niet Gods bedoeling.” De kerk steunt haar volop als alleenstaande moeder. Ze gaf haar goed betaalde baan als accountant op om haar roeping te volgen. Mensen zijn gelijken. Ik hoop dat hij als president wordt afgeremd door het Congres en zijn ministers

De zakenman Hoe kan een christen op Trump stemmen, vragen veel lezers. Pastor Stevens vond beide kandidaten niet staan voor christelijkheid. Het was een lastige keus, geeft ze toe. “Ik leer de jongeren hier dat ze zich bij mij net zo moeten gedragen als wanneer ze elders zijn. Dat verwacht je ook van een presidentskandidaat, maar zo was het niet. Dus moest ik kiezen wie de beste zou zijn en bidden voor wijsheid in leidinggeven.” Het werd de zakenman omdat het land zo in de schulden zit. Hoe vindt u Trumps onbeschofte gedrag, zijn racistische opmerkingen? Wat dacht u toen hij een gehandicapte imiteerde? “Daar heb ik mee geworsteld. Net als met zijn immigratiebeleid. Ik wil geen muur langs onze grens. Mensen zijn gelijken. Ik hoop dat hij als president wordt afgeremd door het Congres en zijn ministers.” Hoe gaat pussy grabber Trump de Amerikaanse vrouwen beschermen? “Dat kan hij nu tonen. Iedereen in een publieke functie moet tijd krijgen om zich te bewijzen.” En hoe ziet christelijk Niederlènd solidariteit? “Het was moeilijk dat velen premies en boetes van Obamacare niet konden opbrengen. Natuurlijk heeft iedereen recht op zorg. Onze kerk heeft veel Nederlanders in nood geholpen. Ik ben bang dat straks miljoenen hun verzekering weer kwijtraken. Er zouden klinieken voor armen moeten komen. Wat Trump betreft: ik sta open voor wat hij gaat doen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.