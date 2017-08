'Ik wil een vriend en mijn broer als getuige vragen, maar zij mogen elkaar niet'

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Over een paar maanden ga ik trouwen en dan heb ik twee getuigen nodig. De eerste staat zonder enige twijfel vast: mijn beste en oudste vriend. Als tweede denk ik er over mijn broer te vragen. Mijn (enige) broer en ik verschillen erg van karakter en dat leidt soms tot wrijving. Maar verder zijn we goed met elkaar. Hem als getuige vragen voelt als een morele verplichting, om te laten zien dat hij belangrijk voor mij is. Het probleem is dat mijn broer mijn beste vriend niet erg mag. Hij heeft dat nooit gezegd, maar ik merk het wel aan hoe hij over hem praat. Mijn vriend is overigens niet het type om dit soort dingen op te merken.

Normaal gesproken maakt het weinig uit. Mijn vriend en mijn broer zien elkaar sporadisch op verjaardagen. Ook als getuigen zullen ze niet veel meer hoeven te doen dan hun handtekening zetten. Maar bij een bijzondere gelegenheid als mijn huwelijk hoop ik op harmonie en vriendschapsbanden tussen de betrokkenen die nog jaren overeind blijven en dat zit er niet in, vrees ik. Ik kan twee of drie andere vrienden bedenken om als tweede getuige te vragen, bij wie ik wel op zulke vriendschappen kan rekenen. Maar dan voelt mijn broer zich misschien gepasseerd. Wat raadt u me aan?

Wie als getuige vragen?