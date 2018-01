'Ik wil alleen met mijn opa uit, niet met z'n vriendin'

Ik ben een jonge vrouw van 20 en zo lang als ik leef heeft mijn opa een vriendin. Mijn oma is al voor mijn geboorte overleden. Zijn vriendin is voor mij nooit een oma geweest, ik noem haar altijd bij de voornaam en we liggen elkaar niet zo. We doen normaal tegen elkaar, maar als het even kan, ontloop ik haar. Mijn probleem is dat ze overal bij wil zijn, wat ik vervelend vind. Subtiele hints snapt ze ook niet. Als ik hem bel of hij zin heeft om naar de film of naar het museum te gaan, wil ze ook meteen mee. Als mijn zus en ik opa uit eten vragen, moet ze ook altijd mee. Dat is de reden dat we het eigenlijk nooit doen, want ze verpest de sfeer altijd. Kan ik in dit soort situaties zeggen dat ik haar niet mee wil hebben en graag alleen wat met opa wil doen?

Beste Weg met opa’s vriendin,

Uw opa heeft al twintig jaar een relatie met die vrouw. Ze is niet zomaar een scharreltje. Ze bekleedt dezelfde positie in uw familie als een oma, ook al is er dan geen bloedband. Het is buitengewoon onbeleefd om uw opa mee uit eten te vragen (of naar de film of naar een museum of naar wat dan ook) en in dezelfde adem erop aan te dringen dat hij z’n vriendin thuislaat. Ze vormen een stel! Ze horen bij elkaar! Stel dat u samenwoonde met iemand en dat uw opa langs wilde komen en zou vragen of uw geliefde voor een paar uur het huis kon verlaten, omdat hij hem niet mocht. Daar zou u toch vreemd van opkijken.

Voor goede vriendinnen is het niet ongebruikelijk om met elkaar af te spreken en over vriendinnendingen te kletsen zonder partners erbij. Vrienden gaan weleens samen de hort op of uit vissen zonder hun vrouwen erbij. Maar in het algemeen is de relatie tussen een opa en een kleindochter niet zo intiem dat daar geen oma (of tweede vrouw van opa) bij past. Wat kunt u allemaal met uw opa te bespreken hebben dat niet geschikt is voor de oren van zijn vriendin? Niets natuurlijk, uw punt is dat u een hekel aan haar hebt. In een netwerk van familierelaties is dat niet voldoende reden om haar buiten te sluiten. Bovendien zou opa zelf daar ook niet blij mee zijn.

