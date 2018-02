'Ik voel me eenzaam bij mijn schoonfamilie'

Beste Beatrijs,

Ik woon sinds een jaar samen met mijn vriend en zijn vier zonen. De zonen zijn tussen de 19 en 26 en houden weinig rekening met mij. Soms gaat het goed, soms niet. Als mijn vriend en ik alleen thuis zijn (zelden) of op stap, hebben we het echt supergoed samen. Maar in het bijzijn van de schoonfamilie is er een andere dynamiek. Laatst op een feestje bij een broer van mijn vriend voelde ik mij weer helemaal geïsoleerd. Zijn moeder, broers en zussen zijn totaal niet in mij geïnteresseerd. Als ik inhaak op een gesprek wordt er over me heen gepraat. Niemand luistert. Ik vind dit erg bot en trek me dan terug.

Mag ik mijn vriend vragen om voor mij op te komen of heb ik het fout?

Thuisgekomen vroeg mijn vriend wat er loos was. Ik zei dat ik me door zijn familie maar ook door hem in de steek gelaten voelde. In mijn familie doen we extra ons best voor nieuwkomers, maar hij vindt dat ik het zelf moet oplossen.

Mijn vriend heeft mij ten huwelijk gevraagd. Ik twijfel. Ik ben verhuisd voor hem en heb mijn familie en vrienden achtergelaten. Mijn vriend heeft geen vrienden en gaat alleen met zijn familie om. Mag ik mijn vriend vragen om voor mij op te komen of heb ik het fout?

Botte schoonfamilie