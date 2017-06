'Ik vind de nieuwe vriendin van mijn broer echt niks, moet ik hem dat zeggen?'

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Laatst had ik een koffieafspraak met mijn broer, omdat ik in zijn woonplaats moest zijn. Toen ik in het café aankwam, zat hij daar al met iemand die zijn vriendin bleek te zijn. Ik wist niet eens van haar bestaan en voelde me overvallen door haar onverwachte aanwezigheid. Daarnaast vond ik haar stiekem ook een beetje ordinair vanwege haar accent, kleding en type sieraden. Ze kwam ook best onzeker over. Ik weet dat het mijn zaak niet is, maar het lijkt me vreselijk om ooit met haar op een familiefoto te komen, omdat ze zo ontzettend buiten de boot valt. Verder leek het me een lieve meid, maar ik ken haar niet goed genoeg om daar echt wat over te zeggen (en wil dat eigenlijk ook zo houden). Binnenkort zal mijn broer natuurlijk vragen wat ik van haar vond. Hij zal vragen om mijn eerlijke mening. Moet ik die geven met het risico dat ik een wig drijf tussen ons of zal ik die, gezien de snobistische aard ervan, voor me houden?

Eerlijke mening