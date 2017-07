'Ik stoor me aan de tafelmanieren van mijn vriendin'

Al een jaar lang heb ik (jongen van 17) een heel lieve vriendin. Ze is heel beleefd en sociaal, maar ik stoor me aan haar tafelmanieren. Zo praat ze met volle mond en eet met alleen een vork in haar rechterhand, terwijl ze op haar linkerhand zit. Ik ben opgevoed met goede tafelmanieren, maar bij haar thuis besteden ze hier minder aandacht aan. Als ze bij mijn familie heeft meegegeten en ik haar achteraf op haar tafelmanieren aanspreek, zegt ze: ‘Wat maakt het uit? Het is je familie maar.’ Ik sta dan altijd met mijn mond vol tanden. We zijn ook een keer samen uit eten gegaan en toen at ze ook zo. Ik wil goede argumenten hebben tegenover haar.

Beste Waarom netjes eten,

Er zijn twee argumenten om je vriendin tot gedragsverandering aan te sporen:

1. Haar manier van eten valt niet goed in formele situaties, zoals etentjes met belangrijke mensen die op de een of andere manier macht hebben (denk aan: mensen die beslissen over sollicitaties of promoties, ouderen die je kunnen insluiten of buitensluiten). Wie slechte tafelmanieren heeft maakt zichzelf onaantrekkelijk voor mensen en clubs die de lakens uitdelen.

2. Jij kunt er zelf niet tegen. Haar slechte tafelmanieren stuiten je tegen de borst en boezemen je walging in, zoals iemands gebrek aan (zelf)beheersing een ander fysiek kan afstoten. Als ze op haar manier haar eten wegwerkt, houd je niet van haar en lukt het je niet om je daaroverheen te zetten. Slechte tafelmanieren zijn een effectieve manier om de liefde om zeep te helpen.

Vooral het tweede argument zou haar kunnen motiveren om de geëigende tafelmanieren in praktijk te brengen. Zo moeilijk is het niet. Kinderen van zeven, acht hebben het al onder de knie. Het is een kwestie van oefenen en na een paar weken gaat het automatisch. Als ze jou als vriendje wil houden, zal ze deze moeite moeten nemen.

