'Ik kan niet buiten zitten omdat onze buren steeds contact willen'

Beste Beatrijs,

Sinds mijn buren met pensioen zijn, zoeken ze te veel toenadering. Het zijn op zich aardige mensen en in de winter is er geen probleem, maar in de zomer kan ik niet meer in mijn tuin zitten. Het zijn kleine tuinen met lage afscheidingen. Bij mooi weer zitten de buren altijd buiten en zodra ik in mijn tuin kom, beginnen ze met me te kletsen en houden niet meer op. Het is alsof we voortdurend bij elkaar op bezoek zijn. Met vrienden kan ik ook niet meer in de tuin zitten, want dan nemen ze doodleuk ongevraagd deel aan het gesprek. Hun bemoeienis heeft weleens eerder tot lichte ergernis bij mij geleid, maar die heb ik steeds genegeerd, want ik wil absoluut geen ruzie met ze en een goede verstandhouding vind ik heel belangrijk. Het resultaat is dat ik me nu maar terugtrek in huis. Heel jammer met dit mooie weer. Weet u een subtiele manier waarop ik weer ongestoord in mijn tuin kan zitten?

Al te gezellige buren