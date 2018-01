Ik bevocht verslavingen, kreeg een burn-out en ben gescheiden. Ik heb meerdere keren in het duisterste donker vertoefd, maar zag altijd een reden om in leven te blijven, al waren het maar mijn kinderen van wie ik dwars door de pek heen de pracht bleef zien. Een aantal vrienden van mij kon die goede reden niet meer bedenken, zelfs niet als ze prachtige kinderen hadden. Dat maakt hen beslist niet minder dan mij, het zegt alleen iets over de stoomwalskracht van depressie. Steevast werd ik gevraagd om bij herdenkingsdiensten te spreken, ik merkte dat ik bij de laatste murw was geworden. Toen ik achter de kist aan naar buiten liep, neuriede ik van binnen de baslijn van het liedje ‘Another One Bites The Dust’.

Ik kan mijn dode vrienden niet tot leven wekken, maar ze wel in ere houden door op te treden op dit Depressiegala en door over ze te schrijven. Mijn extreem autobiografische roman ‘Hallo muur’ eindigt met hoe ik bij de uitvaart van een van hen mijn uiterste best doe om te huilen, wat net zo goed werkt als uit alle macht een erectie proberen te krijgen. Mijn verdriet leek net zo onbereikbaar als een prijs in de Staatsloterij. Op geen enkele passage heb ik zo veel reacties ontvangen als daarop.