'Ik kan die steunkousen in sandalen en gele tanden niet aanzien'

Een goede bekende van mij liep laatst in de stad met steunkousen en sandalen. Die steunkousen draagt ze om gezondheidsredenen, maar als je er sandalen onder draagt ziet dat er lelijk uit. Ik vind dat zonde en zou haar willen zeggen dat ze er beter dichte schoenen onder kan dragen. Ik vraag me af of het haar niets kan schelen of dat ze echt niet snapt dat ze eigenlijk voor schut loopt (dat vind ik dan). Iemand anders in mijn directe omgeving heeft lelijke gele tanden. Ik kan er niet naar kijken, dus vermijd ik soms om een gesprek met haar aan te gaan. Moet ik er iets van zeggen, als niemand anders het doet? En zo ja, hoe kan ik dat dan op een opbouwende manier brengen?

Beste Uiterlijke tekortkomingen,

Ik bid u: doe het niet! Houd u zich verre van kritiek op andermans uiterlijk! Het is uw probleem niet en die mensen weten heus wel wat er aan hun uiterlijk mankeert. Daar hebben ze geen objectieve informatie van derden voor nodig. Misschien heeft die vrouw met steunkousen geen zin in dichte schoenen, omdat het te warm is. En dan trekt ze lekker luchtige sandalen aan. Gele tanden opknappen en laten bleken kost een hoop geld. Misschien heeft die persoon dat geld er niet voor over. Wat er ook aan de hand is - het is verschrikkelijk onbeleefd om op wat voor manier dan ook tekortkomingen in iemands uiterlijk ter sprake te brengen. U kunt er alleen iets over zeggen wanneer iemand er zelf over begint of naar uw mening vraagt. Niemand zit op ongevraagde goede raad te wachten. De correcte opstelling is om heikele punten in iemands uiterlijk volkomen te negeren en het ergens anders over te hebben.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.



Het archief van deze rubriek is hier te vinden.