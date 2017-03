'Ik help je met schoolopdrachten', zegt de man tegen het lokprofiel

De profielfoto van het twitteraccount toont een blote buik en een hand die de spijkerbroek uitdagend naar beneden duwt. Dat trekt de aandacht van mannelijke volgers, die privéchats met het meisje beginnen. Sommige van die accounts hebben weinig verhullende profielfoto's van een geslachtsdeel. Bij het profiel van het meisje staat dat ze zestien jaar is.



Twitter wordt vaker gebruikt door mannen die op zoek zijn naar seksafspraken, zien ze bij de zogenoemde Observatie & Actie Unit van Watch Nederland. Zij zetten sinds januari nepadvertenties van minderjarige prostituees online. Op internet zijn tientallen ontmoetingssites waar dat kan. De politie schat dat daar dagelijks in totaal zo'n acht- tot tienduizend advertenties van prostituees op verschijnen.



Internet heeft vraag en aanbod van jonge prostituees bij elkaar gebracht. Daar zijn slachtoffers van mensenhandelaren de dupe van, aldus Watch-projectleider Gideon van Aartsen. "Vroeger vonden loverboys de klanten in de eigen omgeving en via via. Door internet is die klantenkring enorm gegroeid. Ze staan letterlijk voor de meisjes in de rij. Ook mannen uit de andere kant van het land reageren."



Sommige sites - zoals het bekende Kinky.nl - proberen advertenties van minderjarigen te weren. Maar dat systeem is niet waterdicht, zegt Van Aartsen. "Soms bestaat de leeftijdscontrole uit het aanvinken van een vakje om te verklaren dat je 21 jaar bent. Is er bij de moderator twijfel, dan kan het zijn dat hij een kopie van het paspoort vraagt. Maar dat is niet standaard."

Afgebeelde geslachtsdelen

Dit weekend is er met (meer­der­ja­ri­ge) modellen een fotoshoot om de profielen geloofwaardig te maken

Watch Nederland is een samenwerking tussen kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, expertisecentrum Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Tot voor kort richtte Terre des Hommes zich vooral op de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in arme landen. Denk aan Sweetie, het digitale Filippijnse meisje dat in 2013 op internet als lokprofiel werd ingezet. Dit is het eerste project in Nederland.



De eerste resultaten tonen aan hoe hard dat nodig is, zegt Van Aartsen. Zijn team - dat bestaat uit studenten gespecialiseerd in digitaal forensisch onderzoek, gelicenseerde privé-detectives en ict-onderzoekers - kreeg in twee maanden tijd reacties van ruim 1200 mannen op zoek naar betaalde seks met jonge prostituees.



Ook het twitteraccount van het zestienjarige meisje met de blote buik is een lokprofiel. De mannen met hun afgebeelde geslachtsdelen chatten zonder dat ze het weten met een iemand van Watch Nederland.



Het is de bedoeling dat het aantal lokadvertenties de komende tijd omhoog gaat. Dit weekend is er met (meerderjarige) modellen een fotoshoot om de profielen geloofwaardig te maken - want veel mannen vragen eerst om foto's voordat wordt overgegaan tot het maken van een afspraak. Uiteindelijk moet een computer net als bij Sweetie die chatgesprekken gaan overnemen, maar daarvoor is eerst input nodig over hoe zo'n contactproces precies verloopt.



In de chats maakt Watch Nederland telkens duidelijk dat het om een minderjarig meisje gaat. Soms gaat dat expliciet, zoals bij het twitteraccount, maar soms ook wat subtieler. Met opmerkingen als: 'Ik kan alleen na schooltijd afspreken', of 'Ik mag nog niet rijden'.

Meldpunt Watch Nederland heeft ook een meldpunt gelanceerd. Iedereen die vermoedens heeft van seksuele uitbuiting van minderjarigen kan dat melden via watchnederland.nl. Gaat het om een noodsituatie, dan wordt de melding doorgestuurd naar de politie.



De andere serieuze meldingen over mogelijke slachtoffers, loverboys of klanten, worden door Watch onderzocht. Komen ze daarin strafbare feiten tegen, dan dragen ze het dossier over aan de politie. Tot nu toe gebeurde dat in zo’n tien zaken.

Tot nu toe leek de helft van de mannen dat geen enkel probleem te vinden. Zij zetten de chatgesprekken en de pogingen om een afspraak te maken gewoon door nadat de jeugdige leeftijd ter sprake is gekomen.



"Dat hoge aantal geeft vooral aan dat ons onderbuikgevoel klopt dat de markt van mannen die online zoeken naar zeer jonge prostituees groot is", zegt Van Aartsen. "Daarmee zeg ik niet dat zij allemaal pedofielen zijn. Pedofielen zijn op zoek naar kinderen. De groep mannen die geïnteresseerd is in seks met jonge vrouwen is veel groter. Ze zoeken misschien geen minderjarigen, maar nemen het risico daarmee in contact te komen door zulke jonge vrouwen te benaderen."



Het zijn mannen met diverse achtergronden, valt de Observatie & Actie Unit op. Vaders die foto's van zichzelf opsturen waar ook de kinderen op staan. Een man die tegenover een meisje uit een lokprofiel opschept dat hij universitair geschoold is en dat hij haar tijdens een afspraak kan helpen met opdrachten voor school.



Door die mannen in de toekomst berichten te gaan sturen om ze duidelijk te maken dat ze fout bezig zijn, hoopt Watch een grote groep af te schrikken. Van Aartsen: "Nu wanen ze zich totaal onbespied."