'Ik heb vertrouwen in de toekomst, het leven lacht me toe'

Jeffrey Brinkley. © Merlin Daleman

Jeffrey Brinkley (33), machinewerker: “Ik heb zeker vertrouwen in de toekomst, het leven lacht me toe. Vandaag was een bijzondere dag voor me. Na een turbulente tijd, waarin ik een zware strijd moest leveren, heb ik voor het eerst weer een halve dag gewerkt.

"Ik zit al negen maanden in de ziektewet. Onlangs zat ik twee maanden in een kliniek in Zuid-Afrika. Ik heb de tijd en de ruimte gekregen, dat is in Nederland echt top geregeld. Mensen zijn snel te negatief. Kijk eens om je heen hoe dingen in andere landen zijn geregeld. We betalen hier veel, maar krijgen daar ook enorm veel voor terug.

"De rekening van de kliniek bedroeg bijvoorbeeld 41.000 euro. De zorgverzekering heeft die betaald, zodat ik me aan mijn verslaving en onverwerkte trauma’s kon laten behandelen. Ik ben in mijn jeugd mishandeld. Mijn biologische vader werd vermoord, ik kwam op mijn dertiende op straat. Nu ben ik zo trots dat ik mijn leven weer op orde heb.

"Ik ben bewust van Roermond naar Breda verhuisd om een nieuwe start te maken. De toekomst? Ik heb meer vertrouwen dan ooit. Op onderwerpen als ouderenzorg en woningmarkt heb ik best wat aan te merken, maar over het algemeen hebben we het hier gewoon goed.”