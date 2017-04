'Ik heb de oude cap van een vriendin laten vallen. Moet ik die vergoeden?'

Ik wil wel de helft betalen van een nieuwe cap, maar ik vind 30 euro niet in verhouding staan tot de waarde van zo’n oude reservecap. Mijn vriendin is nogal op de penning en heeft wel vaker anderen verplicht om nieuwe spullen voor haar aan te schaffen. Moet ik een nieuwe cap kopen of is het reëel om een vergoeding naar waarde te geven?

Onlangs heb ik per ongeluk de zes jaar oude reservepaardrijcap van een vriendin laten vallen. Die is niet meer bruikbaar. Zij verwacht van mij dat ik een nieuwe cap koop ter waarde van 30 à 40 euro, want dat compenseert de waarde van haar cap die zes jaar geleden ongeveer 70 euro kostte. Ik vind dat ik geen nieuwe cap voor haar hoef te kopen, omdat er een risico zit aan het uitlenen van (oudere) spullen.

Beste Cap kapot,

Uw veronderstelling dat uw vriendin als uitlener evenveel risico draagt als u in de rol van lener/gebruiker klopt niet. De verantwoordelijkheid ligt wel degelijk geheel bij de lener/gebruiker. Als u iets kapotmaakt wat het eigendom van uw vriendin is, moet u de schade in z’n geheel vergoeden. Dat het object niet splinternieuw is doet er niet toe. Uw vriendin had een functionerende cap en nu is het ding total loss.

Als u iets kapotmaakt wat het eigendom van uw vriendin is, moet u de schade in z’n geheel vergoeden

Het is uw taak om haar zodanig te compenseren dat ze weer een functionerende cap kan aanschaffen. U kunt op internet zoeken wat een functionerende tweedehands cap zoal kost en dat bedrag aan haar geven. Maar 30 à 40 euro voor een nieuwe lijkt mij niet onredelijk. Kennelijk zijn die caps tegenwoordig voor de helft van de prijs van zes jaar geleden verkrijgbaar. Dan is het de moeite niet waard om op de tweedehandsmarkt te zoeken.

Stel dat u een deuk rijdt in de auto van uw vriendin. Dan is het echt geen kwestie van de schade door twee delen. Dan zijn de reparatiekosten geheel en al voor u. Dat heet wettelijke aansprakelijkheid. Voor dit soort ongelukjes (onopzettelijk toegebrachte schade aan derden die fors kan oplopen - denk aan iemand een tand uit z’n mond slaan bij het squashen) hebben mensen een aansprakelijkheidsverzekering: slechts 20 euro per jaar.