'Ik durf niet te vliegen, maar kan ik het mijn kinderen ook verbieden?'

Beste Liever aan de grond,

Toegeven aan uw eigen irrationele vliegangst is één ding, uw gezinsleden hetzelfde regime opleggen is iets anders. Dat zou u niet moeten doen. U weet dat vliegangst een handicap is, een disfunctionele fobie waarmee u zich beperkt. U ziet af van leuke, mogelijk zelfs verrijkende ervaringen in verre streken, omdat het transport u angst inboezemt.

Dat is uw eigen keus (u kunt er zelfs een maskerende milieuriedel over afsteken), maar het is nogal overheersend om uw gezinsleden dezelfde beperkingen op te leggen. Stel dat u zo bang zou zijn voor spinnen dat u nooit zou willen kamperen of de vrije natuur in of ergens een huisje huren, omdat u daar misschien een spin zou kunnen tegenkomen. Wilt u dan dat uw kinderen ook zo’n leven leiden? Nee toch, neem ik aan.

In deze tijd is vliegen even vanzelfsprekend als de trein of de bus nemen. Uw kinderen zullen in de loop van hun middelbare-schooljaren waarschijnlijk met schoolreisjes (naar Rome, Berlijn of Londen) te maken krijgen, die ook vaak per vliegtuig worden ondernomen. Als ze student zijn, willen ze misschien eens naar een ander continent. Wie weet krijgen ze later werk waarbij ze moeten vliegen. Dan zult u hen toch moeten laten gaan ondanks uw duizend angsten.

En nu is er het geval van een vakantie van uw kinderen met hun grootouders. Ook al hadden uw schoonouders u niet op slinkse wijze mogen omzeilen, vasthouden aan een vliegverbod voor uw kinderen betekent vasthouden aan uw onredelijkheid. Toestemming geven zou een eerste stap in het temmen van uw onredelijke angst kunnen zijn.

Ik raad u aan om een cursus te volgen om van uw fobie af te komen. Er zijn er genoeg, want vliegangst komt betrekkelijk veel voor. U bent niet de enige. Natuurlijk kunt u zo’n cursus aan u voorbij laten gaan, u kunt uw leven prima doorkomen zonder ooit in een vliegtuig te stappen. Maar laat intussen uw fobie niet ook het leven van uw vrouw en kinderen afknijpen.