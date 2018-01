'Ik ben toch geen verlengstuk van mijn man?'

Beste Beatrijs,

Bij mijn huwelijk, nu 33 jaar geleden, heb ik mijn eigen naam gehouden, zonder toevoeging van die van mijn man. Al even zoveel jaren gaat het mis met de post. Feestdagen, verjaardagen, jubilea: een enkeling gebruikt mijn naam in de adressering, het gros schrijft ‘De heer en mevrouw Achternaam-van-mijn-man’. Ik begrijp dat nog wel van bejaarde mensen, maar niet van familie, vrienden tegen wie ik expliciet heb gezegd dat ik alleen mijn eigen naam gebruik, neefjes en nichtjes, tientallen jaren jonger dan ik. Van sommigen weet ik dat ze het belachelijk vinden dat ik mijn eigen naam heb gehouden, maar zelf schrijf en spreek ik iedereen aan met de naam van zijn of haar voorkeur. Het is een betrekkelijk onbenullige kwestie en toch voel ik me elke keer dat ik zo word aangeschreven, ontkend in mijn identiteit, alsof ik alleen besta als verlengstuk van mijn man. Ik kan die mensen niet veranderen, een uitdrukkelijk verzoek helpt niet zoals blijkt, ik zou graag van dit gevoel afkomen, maar hoe?

Verkeerde naam