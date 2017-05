Schrijver Auke Hulst (41, single in Amsterdam) en bestuursadviseur kenniseconomie bij de gemeente Groningen Frederic van Kleef (37, woont met gezin in het Groningse Harkstede).

Jullie leerden elkaar zeventien jaar geleden kennen.

Frederic van Kleef: "Ik deed mee aan de introductieweek voor mijn studie kunstgeschiedenis en Auke's toenmalige vriendin was die week mijn mentor."

Auke Hulst: "Ik was 24, wat ouder dan Frederic, ik schreef al, en ik hing daar een beetje rond die week, want het ging psychisch niet goed met mijn vriendin. Ik hield haar een beetje in de gaten. Frederic en ik hadden meteen een klik, we bleken dezelfde interesses te hebben, en we hielden vooral van dingen doen met een bal. Het was bijzonder, ik had echt geen vrienden in die tijd, ik was een beetje raar. En ik kwam erachter dat jij goed met rare mensen kunt omgaan. Je kijkt nergens van op, jij bent super mellow."

Van Kleef: "Zo ben ik ook opgevoed, dat ik me in elke situatie kan redden, en ik voel me aangetrokken tot mensen die zich niet gedragen zoals het zou moeten. Jij had dat ook een beetje, je had iets zwaars over je."

Hulst: "En ik had altijd ingewikkelde vrouwen."

Van Kleef: "Mijn vrouw was in die tijd ook wel zwaarmoedig... Ik dacht: wanneer laat ik haar aan jou, mijn beste vriend, zien? Ik dacht: als het niet matcht, wat moet ik dan? Ik wilde dat zo lang mogelijk uitstellen, het heeft bijna vier jaar geduurd. Bizar. Uiteindelijk ging het goed gelukkig."

Hulst: "Het was vooral herkenning. Jouw vrouw en ik komen allebei uit een situatie van verwaarlozing. Ik ben opgegroeid zonder ouderlijk gezag. Mijn vader overleed jong, en mijn moeder was vooral afwezig en we woonden nogal afgelegen in het gehucht Denemarken, vlak bij waar jij nu woont. Het is zo gek, jij woonde in je jeugd in Emmen en Wassenaar, ik ging naar Amsterdam, en jij bent na je studie bijna op mijn Groningse geboortegrond gaan wonen."

Van Kleef: "Ik kom uit wat je noemt een hoogburgerlijk milieu, ik werd opgeleid tot modelburger. Maar er kwamen op mijn tiende scheuren in het plaatje, mijn vader wilde scheiden. Hij hertrouwde met een man."

Hulst: "Jouw familie was erg van de schone schijn, denk ik, bij ons lag alles open en bloot."

Van Kleef: "Als je kijkt naar autochtone Nederlanders kon onze startpositie bijna niet meer uiteenlopen."

Hulst: "Ja, hoogburgerlijk, katholiek Wassenaar en het anarchistisch-atheïstische Groningse platteland."

Van Kleef: "Ik ben na mijn studie in Harkstede gaan wonen, gemeente Slochteren, 3300 inwoners, met één school met 400 kinderen en een supermarktje. Ik ben geografisch veel meer geïnteresseerd en op de hoogte van het Noorden dan jij, jij bent sowieso niet zo geworteld."

Hulst: "Ja, je hebt wel gelijk. Ik leef in Amsterdam, maar ben vooral bewoner van mijn hoofd."