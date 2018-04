'Ik ben 19 en wil iets maken. Waar begin ik?'

Beste Horizon verbreden,

Het is zeker goed om iets anders te doen naast studeren en werken. Ik weet niet of die andere activiteit een doel moet hebben. Studeren en werken zijn natuurlijk al doelmatig genoeg. Het meeste wat mensen daarnaast doen is gewoon voor hun plezier, bijvoorbeeld sporten, naar de film, iets leuks doen met vrienden of muziek luisteren. Een specifiek doel dient zich aan. Het is iets waar je tegenaan loopt, wat toevallig op je pad komt of wat in je opkomt of waar vrienden je op attenderen. Ik bedoel: het heeft weinig zin om er krampachtig naar te zoeken.

Het belangrijkste is dat je je laat leiden door zaken waar je al affiniteit mee hebt

Je schrijft dat je graag iets wil maken. Ik zou zeggen: begin eens met een appeltaart. En dan niet uit een pakje, maar vanaf nul volgens een recept. Dit is een simpel voorbeeld, maar een geslaagde appeltaart vindt gretig aftrek en is iets om tevreden mee te zijn. Het belangrijkste is dat je je laat leiden door zaken waar je al affiniteit mee hebt. Stel dat je geïnteresseerd bent in mode en kleding, ga dan op een naaicursus om te leren hoe je zelf kleren kan maken. Misschien weet je niets van beeldende kunst, maar ben je er wel nieuwsgierig naar. Schaf dan een museumkaart aan en ga elke week ergens kijken.

Als je altijd al plezier had in het maken van Sinterklaassurprises, is figuurzagen, een cursus houtbewerking of meubels maken misschien interessant. Als je het leuk vindt om te koken, kun je je storten op een bepaalde cuisine - bijvoorbeeld de Chinese of de Spaanse. Als je van lezen houdt, ga dan bij een leesclub of richt er een op. Als je van de natuur houdt, probeer dan eens de namen van planten en bloemen in de omgeving te leren kennen - ook dit gaat het best in clubverband. Of word vogelkenner.

Nu ja, ik kan wel doorgaan, maar het principe lijkt zo wel duidelijk. Ga bij jezelf na waar je nu al op een passieve manier plezier in hebt en probeer dat om te zetten in iets actiefs, waarbij je de vaardigheden onder de knie krijgt door veel te oefenen.