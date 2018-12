‘Honderden illegale adopties in Nederland’, Justitie begint onderzoek betrokkenheid ambtenaren

Dat maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid vanmiddag bekend.

Nederlandse ambtenaren waren in het verleden mogelijk betrokken bij illegale adopties uit Brazilië, aldus het ministerie. Daarnaast is mogelijk geprobeerd om deze betrokkenheid ‘buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek', schrijft minister Sander Dekker. Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.

Op basis van nieuwe informatie ziet minister Dekker nu wel aanleiding om het handelen van de Nederlandse overheid onder de loep te nemen

De informatie over de mogelijke betrokkenheid kwam aan het licht door een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). “De belangrijkste onderzoeksvraag is wat de feitelijke gang van zaken is geweest en wat de rol van de Nederlandse overheid was", aldus Dekker.

De commissie zal haar net breed uitwerpen: het onderzoek richt zich op adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka, in de periode van 1967 tot 1998. Over die landen hebben betrokkenen het ministerie gewezen op mogelijke misstanden.

‘Honderden kinderen’ Volgens emeritus hoogleraar René Hoksbergen, gespecialiseerd in adoptie zijn er in Nederland “honderden” kinderen illegaal uit het buitenland geadopteerd sinds eind jaren zestig. Daarbij waren volgens hem “tientallen” rijksambtenaren betrokken. “Alleen uit Brazilië gaat het al om meer dan honderd kinderen”, reageert hij op het aangekondigde onderzoek. Onderzoeksprogramma Zembla besteedde eerder dit jaar aandacht aan misstanden bij adopties uit Sri Lanka. In reactie op die uitzending zei Dekker nog dat de ‘primaire verantwoordelijkheid’ voor een zorgvuldige adoptieprocedure ‘lag en ligt bij de zendende landen'. Maar op basis van de nieuwe informatie ziet Dekker nu dus wel aanleiding om het handelen van de Nederlandse overheid onder de loep te nemen.

Valse papieren Juriste Dewi Deijle deed in juni dit jaar haar verhaal in Trouw. Ze werd in 1980 met valse papieren geadopteerd uit Indonesië. “Anderen hebben geknoeid met míjn identiteit. Ik wilde de waarheid weten achter mijn adoptie, maar de kans om die ooit te vinden, was drastisch verkleind. Een duivels dilemma voor een geadopteerde; ga je verder met een onmogelijke zoektocht? Ik ben toen gestopt.”

