'Hoe voorkom ik dat mijn schoonouders te lang blijven als ze op bezoek komen?'

Mijn schoonouders waren deze vakantie uitgenodigd om een paar dagen bij ons gezin langs te komen op een Waddeneiland, waar we twee weken een vakantiehuisje hadden gehuurd. We hadden afgesproken dat ze niet zouden meebetalen aan de huur, maar wel aan de boodschappen. Toen ze op woensdag met de boot arriveerden, vertelden ze dat ze maandag weer zouden vertrekken. Als schoonzoon was ik niet geamuseerd, maar het leek me verstandig om daarover in de vakantie geen amok te maken. Ik vond vijf dagen te veel en mijn vrouw trouwens ook. Ergens hoopte ik dat ze als bedankje nog een etentje voor hun rekening zouden nemen, maar dit kwam er niet van. Geen enkele financiële geste van hun kant. Dit viel me tegen. Wat had ik van mijn schoonouders mogen verwachten? En (hoe) kan ik hun vragen iets ruimhartiger te zijn?

Beste Een te lang bezoek,

U kunt onmogelijk aan uw schoonouders meer (financiële) ruimhartigheid vragen. Ruimhartigheid is iets wat spontaan uit de mensen zelf moet komen. Het is niet iets waar je om kunt vragen, want dan komen er problemen die erger zijn dan het oorspronkelijke pijnpunt.

Wel blijft staan dat uw schoonouders een te zwaar beslag op u hebben gelegd. Een paar dagen is iets anders dan bijna een hele week. Omdat de kosten van levensonderhoud verdeeld zijn, voelden ze zich niet geroepen om het ontvangende gezinnetje mee uit eten te nemen, maar gezien het gratis logies van vijf nachten dat zij genoten, hadden zij dat natuurlijk wél moeten doen. Punt is dat je er niet om kunt vragen. Dat kan echt niet en achteraf al helemaal niet.

De enige les die u hieruit kunt trekken, is dat het bij een volgende gelegenheid anders moet. Als u hen weer eens uitnodigt om langs te komen op een of ander vakantieadres, moet u precies afspreken wanneer en hoelang zij welkom zijn. Een verblijf van twee, maximaal drie nachten. Leg dit van tevoren vast en voorkom dat er marges of uitloopmogelijkheden zijn in de trant van ‘we zien nog wel’. Het moet duidelijk zijn dat ze niet eerder kunnen komen of langer blijven, omdat u andere dingen gaat doen of andere mensen te logeren krijgt, of ook tijd met alleen het gezin wil doorbrengen.

Laat uw vrouw de afspraken met hen maken, dat gaat makkelijker dan als u het doet. Maak de afspraken op uw voorwaarden, want het is uw vakantie, waarin zij een overzichtelijke periode te gast mogen zijn. Het is niet de bedoeling dat zij uw vakantie overnemen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com

Het archief van deze rubriek is hier te vinden.