'Hoe vertel ik mijn collega's over mijn scheiding?'

Beste Beatrijs,

Toen mijn man en ik huwelijksproblemen kregen, heb ik werk gezocht en dat is mij als 50-plusser gelukt. Inmiddels woont mijn (bijna) ex ergens anders. Ik vind het lastig om op mijn werk te vertellen dat ik ga scheiden. Houd ik me op de vlakte met termen als ‘uit elkaar gegroeid’, waardoor ik overkom als een oppervlakkig iemand die zomaar haar huwelijk opgeeft?

De waarheid: een man met een matige impulsbeheersing qua drinken, eten, geld en woede is natuurlijk ook niet gepast. Wanneer moet ik iets over mijn scheiding zeggen en hoe pak ik dat aan?

Openheid verschaffen