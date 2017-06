‘Hoe vaak moet ik op verjaardagsvisite bij m’n schoonfamilie?'

Vooral mijn schoonmoeder stuurt steeds op familiebijeenkomsten aan. Voor mij is dit redelijk verstikkend. Er zijn inmiddels zoveel familieleden dat we soms om de twee weken weer met z’n allen met gebak en koffie steeds dezelfde praatjes zitten te houden. Ik houd dan weinig tijd over voor mijn ouders, vrienden of culturele activiteiten. Mijn echtgenote voelt deze worsteling ook, maar zit natuurlijk met haar loyaliteit. We willen graag een betere balans vinden. Wat zou een goede oplossing kunnen zijn?

Ik word al jaren een beetje moe van alle verjaardagen van mijn schoonfamilie. Mijn schoonouders hebben vier dochters (onder wie mijn echtgenote dus) met partner en daarnaast zijn er met onze kinderen erbij inmiddels zeven kleinkinderen. In mijn schoonfamilie is het de gewoonte dat iedereen alle verjaardagen van elkaar bezoekt.

Beste Te veel verjaardagen,

Spreek allereerst met uw vrouw en word het eens over hoeveel verjaardagen u per jaar aankunt. Zoals u het beschrijft lijkt het me veel te veel. Daar wordt een mens horendol van. U moet ook nog gewone, vrije weekenden overhouden zonder sociale verplichtingen en u moet ook tijd en aandacht kunnen besteden aan uw eigen familie en vriendenkring.

Een belangrijke opschoning zou erin kunnen liggen om geen kinderverjaardagen meer te bezoeken. Die zijn vaak toch tamelijk vervelend en, laten we wel wezen, er zijn te veel neefjes en nichtjes. Wees consequent en nodig de familie ook niet meer uit voor de verjaardagen van uw kinderen. Kinderen horen kinderpartijtjes te hebben en geen feestjes waarvoor allerlei volwassenen moeten opdraven.

Ook kunt u overwegen om niet meer naar de verjaardagen van de zwagers van uw vrouw te gaan. Als ik goed reken, houdt u dan alleen nog de verjaardagen van uw schoonouders (verplicht natuurlijk) over en die van de zusters van uw vrouw. Vijf in totaal per jaar moet te doen zijn. Als uw vrouw vaker wil gaan, het betreft tenslotte háár familie, kan ze makkelijk in haar eentje gaan en u verontschuldigen wegens andere bezigheden - u hoeft tenslotte niet de hele tijd in haar kielzog te verkeren.