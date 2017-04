'Hoe stap ik op een nette manier uit mijn blokfluitensemble?'

Ik heb twee keer een heel goede blokfluitist gevonden die bereid was ons te begeleiden, maar geen van beiden was beschikbaar voor onze vaste avond. In beide gevallen konden ze wel op andere avonden, wat de andere groepsleden prima vonden op één vrouw na die niet bereid was haar weekschema om te gooien. Tot twee keer toe werd ze boos op mij en dreigde zelfs met opstappen uit de groep. Ik vond dat erg vervelend, ook omdat de rest van de groep zich niet uitsprak. Inmiddels ben ik gevraagd voor een ander fluitensemble. Hoe kan ik nu op een nette, maar duidelijke manier zeggen dat ik uit de groep stap? Ik wil geen ruzie, maar ik wil toch kwijt dat het aan hun passieve houding ligt en aan de starheid van die ene vrouw. Valse noot

Beste Valse noot,

U bent gevraagd voor een ander muziekensemble. Gefeliciteerd! Het lijkt me een hele opluchting voor u om uw oude groep te kunnen verlaten. Eén persoon houdt de rest min of meer in gijzeling door haar zin door te drijven en is niet bereid tot enige flexibiliteit, zodat de groep het zonder begeleider moet stellen en geen vooruitgang meer boekt. De anderen vinden dat wel best. Dan lijkt het me voor de hand liggen dat u elders uw heil zoekt.

U hoeft geen ruzie met uw oude groepje te maken. U kunt hun rustig meedelen dat u per (noem de datum) niet meer meefluit, omdat u naar een ander ensemble vertrekt. U hoeft verder niet uit te weiden over de bewuste dwarsligger of de lamlendigheid van de anderen om een compromis te vinden, want de zaak ligt achter u en het heeft geen zin het allemaal weer op te rakelen. U vertrekt naar een ander groepje en wenst uw oude groepje nog veel muziekplezier in kwartetvorm zonder begeleider.